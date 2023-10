Ein harmonischer Klang für den Frieden

Inspirierender HWPL-Friedensgesangswettbewerb in Sambia. Musik und Botschaften für den Frieden von Schülern. Ein harmonischer Klang für eine bessere Welt.

Am 29. Juli fand in der Childhood Joy Academy in Sambia ein bemerkenswerter Gesangswettbewerb statt. Seit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Friedenspädagogik mit HWPL im August 2022 hat die Akademie konsequent daran gearbeitet, den Frieden unter ihren Schülern zu fördern. In diesem Jahr setzte die Schule ein beeindruckendes Zeichen für den Frieden, indem sie ein Friedensdenkmal auf ihrem Gelände errichtete – ein Ort, der die Schüler täglich an die Bedeutung des Friedens erinnert.

Der Gesangswettbewerb war mehr als nur ein musikalisches Ereignis; er war eine künstlerische Darstellung des Friedens. Die Menschen in Sambia haben eine reiche Tradition, Gefühle und Gedanken durch Lieder und Tänze auszudrücken. Dieser Wettbewerb gab den Schülern die Möglichkeit, den Frieden in seiner schönsten Form darzustellen.

Die Schülerinnen und Schüler trugen Texte vor, in denen sie ihre Gedanken und Erkenntnisse aus der Friedenspädagogik zum Ausdruck brachten. Ihre Melodien waren eine hoffnungsvolle Botschaft des Friedens, die auf bezaubernde Weise die Werte des Friedens vermittelte.

Kelvin Chisanga, Geschäftsführer von I-NetCom Business Solutions und Jurymitglied bei dieser bewegenden Veranstaltung, betonte die Kraft der Musik für das seelische Wohlbefinden von Kindern. Er unterstrich, dass Musik oft das ausdrückt, was Worte nicht können, und dass sie einen gesunden Verstand fördert. Als Mitglied von HWPL für den Frieden in Sambia dankte er für die Möglichkeit, an einem so bedeutenden Anlass mitwirken zu dürfen.

Der Gesangswettbewerb in Sambia war mehr als nur ein musikalisches Event; er war ein harmonischer Ausdruck der Sehnsucht nach Frieden und der Bemühungen, Friedenspädagogik in die Herzen und Köpfe junger Menschen zu tragen. Dieser harmonische Klang wird sicherlich weiterhin für eine Welt des Friedens und der Harmonie stehen.

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden weltweit voranzutreiben.

