Michael Merkel erläutert in „Eckpfeiler einer reifen Weltsicht“ wesentliche philosophische Konzepte, die in keinem reifen Weltbild fehlen sollten.

Die These dieses neuen Buches lautet, dass es in diesem Zeitalter zum ersten Mal möglich ist, objektiv überzeugende Antworten auf die großen philosophischen Lebensfragen zu erhalten. Allerdings müssen dazu zwei ebenbürtige Erkenntnisquellen herangezogen werden, die in den letzten Jahrhunderten eher als Widersacher galten: Wissenschaft und Glaube. In ihrer jeweils aktualisierten Form sind sie der Schlüssel, um Wahrheit von Irrtum zu trennen und die verschiedenen weltanschaulichen Bruchstücke zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenzufügen. Ziehen Wissenschaft und Religion in reifer Weise an einem Strang, eröffnen sich in den Augen des Autors großartige Einsichten und ungeahnte Zusammenhänge.

Das Buch „Eckpfeiler einer reifen Weltsicht“ von Michael Merkel bietet eine leicht lesbare, wenn auch umfangreiche Einführung in das tiefgreifende Prinzip der Einheit von Wissenschaft und Glauben. Nach der Untersuchung, was moderne Wissenschaft und wahren Glauben auszeichnet, wird erläutert, wie beide Bereiche ihrer Natur entsprechend miteinander verknüpft sind und konstruktiv zusammenwirken. Aufbauend auf dieser methodischen Grundlage werden im Lichte aktueller wissenschaftlicher und religiöser Erkenntnisse wesentliche philosophische Konzepte erläutert, die als notwendige Eckpfeiler in keinem reifen Weltbild fehlen sollten.

„Eckpfeiler einer reifen Weltsicht“ von Michael Merkel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25405-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

