„Die Kunst des Problemlösens“: Klarheit, Würde, Wirksamkeit – eine Haltungsschrift für Verantwortungsträger

Haltungsbuch für Verantwortungsträger: Samuel Glöggl zeigt, wie Klarheit, Würde und Wirksamkeit unter Druck zu Entscheidungen führen.

München, Deutschland – Samuel Glöggl arbeitet dort, wo Entscheidungen unter Druck nicht delegiert werden können: in Momenten, in denen Tempo, Erwartung und Verantwortung zugleich steigen. Seine Arbeit richtet sich an Menschen, die führen, tragen und ordnen müssen – ohne Lärm, ohne Pose, ohne Ersatzhandlungen. Glöggl steht für eine Praxis der Klarheit: nüchtern, präzise und der Sache verpflichtet.

Als Autor veröffentlicht er „Die Kunst des Problemlösens“ – eine Haltungsschrift über Denken in komplexen Lagen: Wie man Ordnung in Unübersichtlichkeit bringt, Wesentliches vom Nebensächlichen trennt und handlungsfähig bleibt, ohne Charakter und Maß zu verlieren. Der Ansatz ist nicht „Motivation“, sondern Disziplin: Sprache, Struktur und Entscheidung als Werkzeuge, um Verantwortung in Form zu bringen.

Neben der Bucharbeit betreibt Glöggl mehrere Podcasts, darunter „Bibel in einem Jahr“, „Katechismus in einem Jahr“ sowie „Von der inneren Ordnung“. Die Form ist bewusst regelmäßig und fortlaufend: weniger Kommentar zum Tagesgeschehen, mehr Übung in Haltung, Wiederkehr und Einordnung.

Parallel verantwortet Glöggl als Inhaber von Samuelz® Executive Chauffeur Service Munich einen Chauffeurdienst, der diskrete, verlässliche Mobilität für Führungskräfte und anspruchsvolle Reiseabläufe liefert. Im Ergebnis soll der äußere Ablauf die innere Aufgabe nicht stören: Ordnung, Pünktlichkeit, Ruhe.

In ausgewählten Fällen nimmt Glöggl Korrespondenz an und arbeitet persönlich in privaten Mandaten – diskret, zeitlich begrenzt und nicht öffentlich ausgeschrieben. Der Rahmen ist klar: wenige Gespräche, schriftliche Verdichtung, eine nächste, überprüfbare Handlung. „Klarheit ist keine Stimmung, sondern Pflicht“, so Glöggl.

Referenzen:

samuelgloeggl.com

samuelz.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Glöggl GmbH

Herr Samuel Glöggl

Leopoldstr. 2-8

32051 Herford

Deutschland

fon ..: 08921537295

web ..: https://samuelgloeggl.com

email : presse@samuelgloeggl.com

Die Glöggl GmbH ist eine private Gesellschaft mit Sitz in Deutschland. Sie bündelt unternehmerische und organisatorische Tätigkeiten in ausgewählten Bereichen, in denen Klarheit, Ordnung und Verantwortung maßgeblich sind.

Zur Gesellschaft gehört der Betrieb Samuelz® Executive Chauffeur Service München, ein auf diskrete, verlässliche Mobilität im professionellen Umfeld ausgerichteter Chauffeurdienst. Der Anspruch ist bewusst nüchtern gehalten: präzise Abläufe, Pünktlichkeit und Ruhe. Der äußere Dienst soll die innere Aufgabe nicht stören.

Pressekontakt:

Glöggl GmbH

Herr Samuel Glöggl

Leopoldstr. 2-8

32051 Herford

fon ..: 08921537295

email : presse@samuelgloeggl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.