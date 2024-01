Der Moment – die aktuelle Single von Sabrina Stern

Eine Auskopplung aus dem aktuellen Album „Sternzeichen Schlager“

Unser Leben besteht aus einer Aneinanderreihung unzähliger Momente – die meisten nimmt man gar nicht wahr, da das Leben einfach weiter fließt. An manche Momente erinnert man sich aber auch Jahre- oder lebenslang, weil sie das Leben von einem Moment auf den anderen für immer verändert haben: Schöne Momente, wie eine neue Liebe, die plötzlich da ist, genauso wie Schicksalsschläge oder Unfälle, bei denen von einem Moment auf den anderen nichts mehr ist wie es war.

„Der Moment“ ist die 2. Single-Auskopplung aus Sabrina Sterns Erfolgs-Album „Sternzeichen Schlager“ und wie alle Songs auf dem Album, mit einem sehr persönlichen Bezug. Sabrina weiß im wahrsten Sinne des Wortes, wovon sie singt, denn wer sie kennt weiß, sie hat sowohl schöne als auch tragische Momente erlebt, die ihr Leben verändert haben.

Hit-Produzent Willy Klüter hat aus dem Text von Andreas Ravenberg, der in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin entstanden ist, wieder einen Ohrwurm gemacht, der wie die Vorgänger-Single „Noch einmal 17“ die Airplay-Listen und Radio-Charts erobern und bei den Fans für viele schöne Momente sorgen wird.

„Der Moment“ erschien am 17.11.2023 auf „Sternenklar Records“ im Vertrieb der DA Music und ist auch auf dem Jahres-Sampler „Die neuen deutschen Hits 2024“, der am 24.11.2023 auf den Markt gekommen ist, vertreten.

