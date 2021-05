Silke N. Voß erzählt in „Der kleine Hai Henni“ eine Geschichte über die Abenteuer und Reisen eines besonderen Protagonisten.

Durch ganz besondere Umstände lernt der kleine William den Zwerg-Laternenhai Henni kennen. Obwohl Henni aus Stoff ist, kann er William sehr gut verstehen und darüber hinaus noch so vieles , vieles mehr. Eine gemeinsame, abenteuerliche Reise führt die zwei in ein fernes Land, wovon William schon immer geträumt hat. Kann Henni dem kleinen William vielleicht dort dabei helfen die Kobolde, die sich in seinem Körper versteckt haben, endlich wieder los zu werden? William möchte doch nun endlich wieder ganz gesund werden! Und was ist mit der Familie von Henni? Wird er sie in den Weiten des Ozeans wieder finden können, oder muss er für immer ein Stofftier bleiben?

„Auweia“ denken sich die beiden Freunde im Verlauf der Handlung des kurzweiligen Buchs „Der kleine Hai Henni“ von Silke N. Voß! Es ist ein aufregendes und ein ganz schön spannendes Abenteuer und eine Geschichte fürs Leben. Die Botschaft der Geschichte ist, dass Menschen zusammen stark sind und gemeinsam viele Probleme viel einfacher gelöst werden können – und es dabei oft auch viel lustiger zugeht. Der kleine Hai Henni wird die Herzen von kleinen und großen Lesern erwärmen und unter den Lesern schnell viele neue Freunde finden.

„Der kleine Hai Henni“ von Silke N.Voß ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25622-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

