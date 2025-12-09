Das neue Weihnachtslied von DJ Sally B. & Selmi Gee

Ein Lied in zwei Versionen – englisch und deutsch
Mit „Weihnacht – Wunderbar“ und der englischen Version „Christmas Wonderful“ präsentieren DJ Sally B. & Selmi Gee moderne Christmas Dance-Pop-Singles, die klassische Weihnachtsstimmung mit zeitgemäßem EDM- und Pop-Sound verbindet. Glöckchen, funkelnde Synths, moderne Drums und eine eingängige Hooks machen die Titel ideal für aktuelle X-Mas-, Pop- und Dance-Playlists. Zwei Tracks mit klarer emotionaler Male-Pop-Stimme – energetisch und romantisch.
Die Songs erscheinen über Good & Bad Records und Big Jam Records, beides Label aus dem Hause Big Jam Music & Media Group, und werden als umfangreiches Mix-Paket veröffentlicht:
o „Weihnacht – Wunderbar“ in 7 verschiedenen Mixen
o „Christmas Wonderful“ in 13 verschiedenen Mixen
Damit bieten die Releases flexible Einsatzmöglichkeiten für Radio, Streaming, Clubs, DJs sowie TV- und Social-Media-Content in der Weihnachtszeit – von radiotauglichen Versionen bis zu cluborientierten Mixen. Die zweisprachigen Versionen bieten zwei flexible, zeitgemäße Weihnachtsprodukte mit internationaler Anschlussfähigkeit.
Titel: „Weihnacht – Wunderbar“
Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee
Label: Good & Bad Records (aus dem Hause Big Jam Music & Media Group)
Katalog-Nr.: GABR 004
EAN/UPC/ICPN: 4099496009631
VÖ-Datum: 12.12.2025
Pressekontakt / Booking:
Big Jam Music & Media Group
CEO Salvatore Battiato
E-Mail: sally2407@me.com
Telefon: +49 152 06666238
Website: www.big-jam.com
Web: www.djsallyb.com
und
Titel: Christmas Wonderful
Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee
Label: Big Jam Records (aus dem Hause Big Jam Music & Media Group)
Katalog-Nr.: BJR 002
EAN/UPC/ICPN: 4099496008924
VÖ-Datum: 12.12.2025
Kontakt / Booking
Big Jam Records
Big Jam Music & Media Group
CEO Salvatore Battiato
Telefon: +49 152 06666238
E-Mail: sally2407@me.com
Web: www.big-jam.com
Web: www.djsallyb.com
