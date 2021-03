Endlich ist es wieder soweit und die Museen dürfen in München wieder ab dem 12.März öffnen. Ganz vorne dabei das MUCA mit Time Slot Tickets und Outdoor Street Art Fahrrad Touren.

Das MUCA München (Museum of Urban and Contemporary Art) ist wieder zurück!

Ab 12. März öffnet das urban and contemporary art Museum in München wieder!

Endlich ist es soweit, die Türen im MUCA dürfen wieder aufgehen. Wir freuen uns schon sehr auf euren Besuch.

Damit dieser reibungslos zu einem großartigen Erlebnis wird, bitten wir euch bereits im Vorfeld Tickets zu erwerben. Das könnt ihr ganz einfach online auf unserer Homepage https://www.muca.eu/ !

Auf Grund der Covid-19-Beschränkungen haben wir unser Ticketsystem auf Time-slots umgestellt. Beim Ticketkauf könnt ihr euer präferiertes Datum und Zeitfenster für euren Besuch auswählen.

So ist es jedem Besucher möglich, ausreichend Raum, Abstand und Sicherheit für den Kunst-Genuß zu haben. Deswegen nicht lange warten und direkt ein Ticket sichern.

Wenn irgendwelche Fragen zum neuen System entstehen, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Gute Neuigkeiten auch für die Street-Art Bike-Tour!

Die MUCA Bike Tours kommen wieder zurück und es heißt wieder: Outdoor Kunst in München mit dem Fahrrad erleben!

Ab nächster Woche dürfen wir wieder unseren berühmten Bike-Tours für bis zu 10 Teilnehmer anbieten. Da unsere Bike-Tours Outdoor (im freien) stattfinden, gilt die Maskenpflicht nur während den Führungsstationen.

Ansonsten könnt ihr unbeschwert die wunderschöne Fahrt entlang der Isar genießen. Auf unserer Tour entdeckt ihr Kunst im öffentlichen Raum, erfahrt viele spannende Fakten über Street Art und ihre Entstehungsgeschichte.

Ihren Abschluss findet die Tour im MUCA. Der Eintritt hier ist bei der gebuchten Bike Tour selbstverständlich inklusive.

An die Dose, fertig, los (hoffentlich bald)!

Viele von euch haben bereits angefragt, wann es endlich wieder Graffiti-Workshops für Kids und Erwachsene geben wird.

Leider müssen wir euch hierzu noch um Geduld bitten. Aktuell liegt uns noch kein klares „GO“ vor, aber wir planen ab Mai auch mit unserem Workshop-Angebot zurück zu sein.

Um eine/r der Ersten an der Dose zu sein, sichert euch schon heute einen Workshop-Gutschein.

Alle Gutschein-Käufer werden vorrangig auf die kommenden Workshop-Termine eingebucht.

Bitte beachtet, dass wir auch schon vor Corona Maskenpflicht beim Sprühen hatten. Daher bitte FFP2-Maske mitbringen.

Das komplette MUCA Team freut sich über ein Wiedersehen mit allen großen und kleinen Kunstliebhabern!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MUCA München – Museum of Urban and Contemporary Art

Frau Stephanie Utz

Hotterstraße 12

80331 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 2155 243 10

fax ..: +49 (0)89 2155 243 19

web ..: https://www.muca.eu/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das MUCA Museum in München als Begegnungsstätte für Urban und Contemporary Art besticht durch eine hochkarätige Ausstellungsprogrammatik. Auf mehreren Kunsterlebnisebenen werden im MUCA nicht nur die Werke renommierter, international gefeierter Künstler gezeigt, uns ist es ebenfalls ein Anliegen experimentellen Formaten und interessanten Positionen eine Plattform zu bieten.

Das MUCA versteht sich nicht nur darin Urban Art in den zeitgenössischen Kunstdiskurs einzufügen und eine junge Kunstform zu musealisieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kunstvermittlung. Die Ausstellungen werden durch ein umfangreiches Programm mit Künstler- und Expertengesprächen, Lesungen und Führungen begleitet.

Eintrittspreise:

Regulär 7,50EUR / Ermäßigt 5EUR / Kinder unter 12 frei

Das im Dezember 2016 gegründete MUCA ist Deutschlands erstes Museum für Urban Art.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

12 12

80798 München

fon ..: 089200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.