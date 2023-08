Bürgermeister MarKuss und sein Kick down im Nur So! Remix

Dieser Partyschlager geht in die nächste Runde

„Kick Down“ geht in die zweite Runde! Dieses Mal präsentiert uns Bürgermeister

MarKuss den Titel als dynamischen Nur So! Remix im modernen Clubsound. Dieser

Song darf auf keiner Tanzfläche fehlen!

„Über uns nur Himmel und Good Vibrations pur, Wind in uns’ren Haaren …“ hier ist

ein Bürgermeister auf heißer Spur. Kommunalpolitik – klingt irgendwie langweilig …

Von wegen! Unkonventionell und mit guter Laune pur mischt Bürgermeister MarKuss

die Schlagerszene auf, gibt Vollgas ohne Ende: „Kick Down geradeaus, zurück ins

Leben“ – dieser Love-Song geht von 0 auf 100!

In Bad Kötzting ist er seit 2014 erster Bürgermeister und peilt jetzt mit seiner

Sommer-Single die Chart-Spitze an. Mit „Kick Down“ trifft er im Sommer 2023 den

Nerv der Zeit. Dieser Schlagertraumtyp aus dem Bayerischen Wald ist übrigens noch

ledig.

„Bei meinem Job als Bürgermeister mache ich jeden Tag die Erfahrung, dass man

nur zum Erfolg kommt, wenn man die Herausforderungen mit einer ehrlichen, echten

Freude angeht. Dann kann man richtig viel bewegen – was im politischen Alltag

gerade in diesen Zeiten nicht immer leicht ist.“ Und noch besser geht’s mit Musik,

denn dann ist der Endvierziger mit ganzem Herzen am Start. „Dann hab´ ich das

Gefühl, ich mach’s zu 100 Prozent.“

In seiner Freizeit tauscht Bürgermeister MarKuss das kommunalpolitische Parkett

gegen die Tanzfläche in der Disko und schwoft zu den schönsten Schlagerhits – und

auch bei Geburtstagen, Hochzeiten greift er gern zum Mikrofon oder erfüllt bei

standesamtlichen Trauungen auf Wunsch des Brautpaares Schlagerwünsche. Dabei

greift er selbst am Akkordeon und Keyboard in die Tasten oder zieht an der

Kirchenorgel alle Register.

Besser geht es kaum – Kick Down!

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas

Rosmiarek, LC 02000).

Bürgermeister MarKuss – Kick Down (Nurso!Remix) 03:21 Minuten

UPC: 04099483010893

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

ISRC: DEZ922300654

Produzent: Armin Pertl

Musik und Text: Simon Allert, Alexander Scholz und Armin Pertl

Presave-Link finden sie hier: https://umg.lnk.to/KickDownNurSoRemix

VÖ-Datum: 18. August 2023

Mehr Infos zum Bürgermeister MarKuss finden Sie im Internet bei den sozialen

Medien

Facebook:

https://www.facebook.com/marcus.hofmann.Schlager

Instagram:

https://www.instagram.com/buergermeister_markuss/?fbclid=IwAR07rNPg3b6LC_I5L

2Kw9MZMKZ0JJffU65nfwjkb3JjoeWeejkXZcak75qE

Quelle: Büro Bürgermeister MarKuss

