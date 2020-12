Ein Lied wie eine Autobiographie

Im Moment arbeitet Otto Wiesler an seinem neuen Album „Red´n is silber“ das in enger künstlerischer Zusammenarbeit mit seiner Schwester Susanne entsteht.

In unserer Zeit gibt es zu wenig füreinander und miteinander. Das musste Otto auch in seiner Familie schmerzlich feststellen, manches wurde nicht angesprochen. Womöglich weil man selbst die Antwort nicht verkraftet oder man denkt es könnte das gegenüber verletzten.

Doch dann klopfte der Tod an die Tür, der Tod ist das Unverfügbare. Er lässt sich nicht berechnen, nicht erforschen, nicht aus der Welt schaffen, er wird weitgehendst verdrängt. Das Ende ist nie erlösend und das Abfinden mit dem Tod eines geliebten Menschen ist ein notwendiger Selbstbetrug.

Um im Leben aufzuräumen wurde der Song „As Liad für Di“ dem in 2020 verstorbenen Vater gewidmet. Der Text hierzu stammt von Ottos Schwester Susanne, die Musik stammt wie immer von Otto selbst. Der zum Nachdenken anregende Titel beschreibt, wie wichtig es ist sich auszusprechen.

Im Tonstudio Woerle Musicland wurde die Single arrangiert und produziert, sie wird am 11.12.2020 veröffentlicht und ist als Download bei allen Portalen erhältlich.

Der Sänger Otto Wiesler spielt bei seinen Songs die Gitarren selbst ein, die inzwischen längst zu seinem Markenzeichen bei seinen Produktionen wurden.

Otto Wiesler – As Liad für Di (Single) …. 3:10

Musik: Otto Wiesler

Text: Susanne Ingeborg Stäfe

Arrangiert und produziert: Georg und Walter Wörle im WM-Studio

Verlag: Berton, Wörle Musicland

Inhaber Otto Wiesler 0.2049.167

Label: Woerle-Musicland GmbH

Labelcode: LC 08453

ISRC-Nummer: ATT252012990

SCD 300536

Produktion, Aufnahme & Marketing:

Tonstudio Tyrolis Music www.tyrolis.com

VÖ-Datum der Single: 11.12.2020

Zukunftsmusik

Youtube:

https://youtu.be/KIhaYTTkqPI

Mehr Infos zu Otto Wiesler gibt es im Internet unter www.ottowiesler.com und bei ihm auf Facebook

Info- und Bildquelle: Otto Wiesler/ Susanne Stäfe/Klaus Blöcher

