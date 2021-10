Elisabeth Medbach beschreibt in „Alwines Flügel“, was passiert, wenn die Grenzen zwischen Fiktion und Realität nicht ernst genommen werden.

Zwei Mädchen freunden sich an: Die selbstbewusste, groß gewachsene Alwine und die stille Chrissie, die ihr so gerne zuhört und erst einmal alles glaubt, was Alwine so zu erzählen hat.

Alwines Geschichten bringen Aufregung und Glanz in die Welt der Eisenbahner-Siedlung, in der die beiden leben. Und sie helfen Chrissie dabei, den Kokon von Einsamkeit aufzusprengen, in den sie sich seit dem Unfalltod ihrer Eltern eingesponnen hat. Als Chrissie allmählich lernt, sich selbst und ihrer eigenen Fantasie zu vertrauen, wird deutlich, dass Alwines Lust am Erzählen auch bedenkliche, ja bedrohliche Auswirkungen hat.

Wo ist die Grenze zwischen Fiktion und Realität – und was geschieht, wenn diese Grenze überschritten wird? Elisabeth Medbach thematisiert in ihrem Jugendbuch „Alwines Flügel“ die Kraft des Erfindens, des Weiterwerdens der Welt durch die Vorstellungskraft. Auf jeder Seite werden wir tiefer in die Erzählung über Trauma und Hoffnung verstrickt und verfolgen die packende Erzählung über Freundschaft zwischen zwei Mädchen im München der 70er Jahre gebannt bis zur letzten Seite. Auch nach der Lektüre wirkt die Erzählung noch lange nach.

Die Autorin Elisabeth Medbach lebt und schreibt in München.

„Alwines Flügel" von Elisabeth Medbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37825-4 zu bestellen.

