Das Jubiläumsjahr mit tolllen Events

Vor 20 Jahren, im Jahr 2003/ Mai, lief die erste Radiosendung“ Schlager – Express “ mit Andy Meergans beim radio98eins Greifswald über den Äther.

In der Sendung stellt Andy die neusten Hits aus dem Bereich Schlager seinen Hörern vor. Auch viele Studiogäste sind in den letzten Jahren dabei gewesen, z.B. Andy Borg, Die Schlagerpiloten, Fernando -Express, Olaf der Flipper, um nur einige hier zu nennen.

Im Geburtstagsjahr 2023 sind 2 große Jubiläumssendungen am 22.04.2023 und am 27.11.2023 beim radio98eins Greifswald geplant. Auch gibt es in diesen Jahr wieder den „Schlagersommer“ vom Juli bis Anfang September 2023, immer Sonntags ab 21.00 Uhr.

Auch 2 schöne Weihnachtssendungen an den Adventssonntagen 2023 wird es geben, mit tollen Gästen.

Immer Montags, ab 21.00 Uhr gibt es die Radiosendung „Schlager -express “ mit Andy Meergans, beim MMV MEDIATOP Mecklenburg-Vorpommern.

Nähere Informationen unter: www.mediatop.de

Also einschalten und rein hören!

Pressetextautor: Michael Frank

Musik – Promotion Michael Frank

Angerstraße 6 – 04552 Borna

Tel: 01773866260

Email: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt und E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

