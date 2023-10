1st Class Session mit Andreas Kümmert & Charly Klauser

Eine musikalische Elite trifft sich zur Session in Neu Wulmstorf am Sa., 11.11.2023. Eine 1st Class Session!

Die 1st Class Session, rund um das kreative Gesicht Peer Frenzke, präsentiert eine außergewöhnliche Musikveranstaltung der Extraklasse. Während dieser einzigartigen Sessions werden talentierte Musiker:innen zu neu formierten Bands zusammengestellt, um populäre, teils außergewöhnliche Songs auf ihre ganz eigene, kreative Art und Weise zum Leben zu erwecken. Hier entsteht eine faszinierende Mischung aus erstklassigen Musikern, die ihre individuellen Talente und Stärken in die Musik einbringen und somit ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Die 1st Class Session bietet eine einzigartige Plattform, um aufstrebende Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre künstlerische Vision zu entfalten. Die scheinbar zufällige Zusammenstellung der Musiker:innen verleiht dieser Session einen besonderen Reiz und schafft eine magische Atmosphäre, in der die Songs auf eine ganz besondere Art und Weise interpretiert werden.

Zu diesem aktuellen Termin wird sich Andreas Kümmert und Charly Klauser das Mikrofon greifen. Begleitet werden diese TOP-Voices von einer fantastischen Bandkomposition aus:

Michael Germer (drums) – Sydney Youngblood, Rolf Stahlhofen, Cosmo Klein, Julia Neigel, Gregor Meyle

Susanne Vogel (bs) – Edo Zanki, Ina Deter, Pe Werner, Sabrina Setlur, Inga Rumpf

David Heiner (keys) – Andreas Kümmert, Not my President

Peer Frenzke (gui + Producer) – Ian Cussick, Edo Zanki, Julia Neigel, Stoppok etc.

Andreas Kümmert – Eine Stimme, die berührt

Andreas Kümmert ist ein deutscher Sänger und Songwriter, der durch seine einzigartige Stimme und seine außergewöhnliche Bühnenpräsenz überzeugt.

Seine Karriere begann im Jahr 2013, als er an der Castingshow „The Voice of Germany“ teilnahm und mit seiner Interpretation des Songs „Rocket Man“ von Elton John die Jury und das Publikum gleichermaßen begeisterte. Mit seiner rauchigen und kraftvollen Stimme gelang es ihm, die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen und sich bis ins Finale der Show zu singen.

Andreas Kümmert gewann schließlich die vierte Staffel von „The Voice of Germany“ und erhielt einen Plattenvertrag bei Universal Music. Sein Debütalbum „Here I Am“ wurde im Jahr 2014 veröffentlicht und erreichte auf Anhieb Platz 1 der deutschen Albumcharts. Mit Songs wie „Simple Man“ und „Heart of Stone“ bewies er sein Talent als Songwriter und präsentierte eine Mischung aus Rock, Blues und Soul.

Doch trotz seines Erfolges in der Musikbranche entschied sich Andreas Kümmert im Jahr 2015 überraschend, den Sieg bei der Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest abzulehnen. Er erklärte, dass er sich nicht in der Lage fühle, Deutschland beim internationalen Wettbewerb zu vertreten. Diese Entscheidung sorgte für viel Aufsehen und Diskussionen in den Medien.

Andreas Kümmert ließ sich jedoch nicht von diesem Rückschlag entmutigen und setzte seine Karriere fort. Er veröffentlichte weitere Alben wie „Recovery Case“ (2016) und „Lost and Found“ (2019), die von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurden. Seine Musik zeichnet sich durch ehrliche Texte, emotionale Melodien und seine unverwechselbare Stimme aus.

Sein neues Album mit dem ausdruckstarken Titel „Working class hero“ ist seit dem 14.04.2023 erhältlich und umfasst alle Facetten des Ausnahmekünstlers von ausdrucksvollen Rock’n’Roll-Nummern, bis hin zu mitreißenden Balladen.

Andreas Kümmert ist ein Künstler, der es versteht, seine Zuhörer mit seiner Musik zu berühren. Seine Songs erzählen Geschichten aus dem Leben, von Liebe, Verlust und Hoffnung. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seiner authentischen Art begeistert er sein Publikum bei Live-Auftritten und schafft es, eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen.

Andreas Kümmert ist ein Ausnahmekünstler, der mit seiner Musik Menschen erreicht und bewegt. Seine Stimme ist ein Geschenk, das er mit Leidenschaft und Hingabe einsetzt, um seine Geschichten zu erzählen. Mit jedem neuen Album und jedem Konzert beweist er, dass er zu den besten deutschen Musikern seiner Generation gehört.

Charly Klauser – Das musikalische Reifezeugnis

Charly Klauser, eine der talentiertesten Musikerinnen der deutschen Musikszene, präsentiert sich gerne in immer wieder neu gestalteten Bandformationen, so wie aktuell mit der 1st Class Session in Neu Wulmstorf. Mit der unbändigen Leidenschaft und einer Vielzahl von musikalischen Einflüssen bringt sie ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit und ihr Talent eindrucksvoll zur Geltung.

Charly Klauser ist die Tochter einer Kölner Musikerfamilie und stand bereits mit zweieinhalb Jahren das erste Mal mit einem Instrument in der Hand vor Publikum – in der ersten Reihe eines Geigenorchesters.

Seit vielen Jahren ist Charly Klauser zu einer festen Größe in der deutschen Musiklandschaft herangewachsen. Als Schlagzeugerin für Alvaro Soler oder in der TV-Show von Carolin Kebekus hat sie ihr Können unter Beweis gestellt. Sie hat mit namhaften Künstlern wie Sasha, Tim Bendzko und Rage zusammengearbeitet und sich als verlässliche und begeisterungsfähige Musikerin einen Namen gemacht. Schlussendlich ist sie auch festes Mitglied des Live-Ensembles von Peter Maffay und sogar der Hit von ihm „Für immer jung“ stammt u.a. mit aus ihrer Feder.

Auf dem aktuellen Album „MEHR“ gibt es weitere Schichten und ungeahnte Talente dieser Ausnahme-Musikerin. Vom opulent ausstaffierten Rockbrett über brutal groovenden Synthiepop bis zur bewusst reduzierten Akustik-Ballade: Alles ist zu hundert Prozent Charly. Und es ist gut und genau richtig, dass es so ist.

Mit dem Filmprojekt „Charly Hoch 5“ inszeniert sich Charly als Band synchron an allen Instrumenten gleichzeitig! Das klingt unglaublich?! Ist es auch. Sie spielte ihr gesamtes Album „MEHR“ alleine vor laufender Kamera ein. Zu erleben ist dies allerdings nur in einem Kino!

Charly Klauser hat bewiesen, dass sie zu den aufregendsten Talenten der deutschen Musikszene gehört und mit ihrer Musik Meilensteine setzen kann.

Datum, Ort und Zeiten:

Sa., 11.11.2023

Blue Star in Neu Wulmstorf (Telefon: 040 70078269)

Ernst-Moritz-Arndt-Straße 32, 21629 Neu Wulmstorf

Einlass: 19:00 Uhr

Show: 20:00 Uhr

Ticketpreis (pro Person):

40,00 EUR (Abendkasse)

30,00 EUR für Schüler, Studenten, Personen ab GdB 50 (Abendkasse)

35,00 EUR zzgl. 2,00 EUR Gebühren (VVK)

25,00 EUR für Schüler, Studenten, Personen ab GdB 50, Begleitung der GdB 50 Person zzgl. 1,00 EUR Gebühren (VVK)

VVK über:

In Neu Wulmstorf:

– Bücherforum

– Umbruch Unverpackt

In Elstorf:

– Zum Florian

Online: https://www.combiful.com/point-of-satisfaction

Stimmen aus dem Netz zur 1st Class Session

Anja via Facebook:

„Jede Session ist ein Highlight. Grandiose Musiker, die sich großartig aufeinander einstellen. Man merkt, wieviel Spaß sie auf der Bühne haben und das springt aufs Publikum über. Der kleine, intime Rahmen gefällt mir gut, man ist schön nah dran. Der Sound ist toll! Es ist fast egal, welcher „Star“ als Hauptact eingeladen wird, es wird immer

supergut, und jeder einzelne Musiker bwz. Musikerin ist für mich ein Hauptact.“

Jörg via Facebook:

„Super Konzerte mit einer sehr persönlichen Stimmung! Top!!“

Rainer via Facebook:

„Handgemachte Mukke mit viiieeel Spass auf und vor der Bühne und hochkarätige Musiker!“

Alle Informationen unter:

https://www.1stclass-session.de

