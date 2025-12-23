Winterzeit ist Erkältungszeit – auch für Hunde

Erkältung beim Hund: Ursachen, Symptome, Behandlung und Vorbeugung

Auch unsere vierbeinigen Freunde können sich, ähnlich wie wir Menschen, erkälten. Eine Erkältung beim Hund ist eine Infektion der oberen Atemwege, die durch Viren oder Bakterien ausgelöst wird. Dabei können Hunde ähnliche Symptome wie wir zeigen: Niesen, Husten, eine laufende Nase und allgemeine Mattigkeit. In dieser Presssemitteilung möchten wir vom Team Vital Hundefutter ausführlich auf die Ursachen, die häufigsten Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und wichtige Präventionstipps eingehen, damit Sie Ihrem Hund im Fall einer Erkältung bestmöglich helfen können.

Eine Erkältung bei Hunden bezieht sich auf eine Infektion der oberen Atemwege, die durch verschiedene Krankheitserreger verursacht werden kann. Obwohl Hunde ähnliche Symptome wie Menschen zeigen, unterscheiden sich die Erreger meist. Bei Hunden wird eine Erkältung häufig durch Viren wie den Caninen Parainfluenzavirus oder das Canine Adenovirus verursacht. Auch bakterielle Infektionen wie Bordetella bronchiseptica, häufig bei der sogenannten Zwingerhusten-Erkrankung, können beteiligt sein.

Die Erkältung selbst ist bei Hunden in der Regel nicht lebensbedrohlich, kann aber bei bestimmten Risikogruppen wie Welpen, älteren Hunden oder Hunden mit geschwächtem Immunsystem schwerere Komplikationen hervorrufen. Daher ist es wichtig, die Anzeichen frühzeitig zu erkennen und die passende Behandlung einzuleiten.

Erkältungen beim Hund entstehen meist durch eine Ansteckung mit Viren oder Bakterien, die durch direkten Kontakt mit infizierten Hunden oder durch die Umgebung übertragen werden. Hunde können sich zum Beispiel in Zwingern, Tierheimen, Hundeschulen oder beim Spazierengehen in der Nähe von erkrankten Hunden anstecken. Auch die Nutzung gemeinsamer Wasser- und Futterschüsseln, das Teilen von Spielzeug oder der Kontakt mit kontaminierten Oberflächen kann zur Verbreitung von Erregern beitragen.

Ein geschwächtes Immunsystem erhöht das Risiko für eine Infektion. Faktoren wie Stress, Kälte, Nässe und mangelnde Hygiene können dazu führen, dass das Immunsystem des Hundes nicht in der Lage ist, Erreger effektiv zu bekämpfen.

Die Symptome einer Erkältung bei Hunden ähneln denen, die auch Menschen bei einer Erkältung zeigen. Häufiges und starkes Niesen ist eines der ersten Symptome, die bei einer Erkältung auftreten. Der Hund kann einen trockenen oder schleimigen Husten haben. Bei schwereren Fällen kann der Husten heiser oder bellend wirken, besonders beim Zwingerhusten.

Ausfluss aus der Nase, der klar oder schleimig ist, kann ein typisches Symptom sein. Wenn der Ausfluss gelb oder grünlich ist, kann dies auf eine bakterielle Infektion hinweisen. Ähnlich wie bei einer Bindehautentzündung können auch die Augen des Hundes tränen oder gereizt wirken.

Ein erhöhter Temperaturwert kann auf eine Infektion hinweisen. Die normale Körpertemperatur eines Hundes liegt zwischen 37,5 und 39 °C. Temperaturen darüber sind als Fieber zu betrachten. Der Hund frisst möglicherweise weniger oder gar nicht, da er sich unwohl fühlt. Ein erkälteter Hund wirkt oft müde und abgeschlagen und zeigt weniger Interesse an Spiel oder Bewegung.

In schwereren Fällen kann es sein, dass der Hund schwer atmet oder gar keucht, besonders wenn die Nasenwege verstopft sind. Wenn diese Symptome auftreten, sollten Sie den Zustand Ihres Hundes genau beobachten und bei Verschlechterung oder längerem Anhalten der Symptome einen Tierarzt aufsuchen.

Die Behandlung einer Erkältung beim Hund hängt von der Schwere der Erkrankung und der zugrunde liegenden Ursache ab. Leichte Erkältungen können oft zu Hause behandelt werden, während schwerere Fälle tierärztliche Hilfe erfordern.

Genau wie Menschen braucht auch ein erkälteter Hund ausreichend Ruhe, um sich zu erholen. Lassen Sie ihn viel schlafen und vermeiden Sie stressige Aktivitäten oder anstrengende Bewegung. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund sich in einer warmen und trockenen Umgebung aufhält.

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend, um Schleim zu lösen und den Körper bei der Bekämpfung der Infektion zu unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund stets Zugang zu frischem Wasser hat. Wenn er nicht von selbst trinkt, können Sie versuchen, ihm Flüssigkeit in Form von ungewürzter Brühe anzubieten.

Das Einatmen von feuchter Luft kann dabei helfen, verstopfte Nasengänge zu öffnen und Hustenreiz zu lindern. Sie können Ihren Hund beispielsweise in ein Badezimmer mitnehmen, während Sie eine heiße Dusche laufen lassen, damit er den Dampf einatmen kann.

Wenn die Symptome schwerwiegend sind oder sich nach einigen Tagen nicht bessern, sollten Sie unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Möglicherweise wird der Tierarzt eine Antibiotikakur verschreiben, falls eine bakterielle Infektion vorliegt. Bei viralen Erkältungen wird oft symptomatische Behandlung angeboten, um die Beschwerden zu lindern.

Vermeiden Sie es, Ihrem Hund Medikamente zu geben, die für Menschen gedacht sind, da viele gängige Erkältungsmedikamente für Hunde giftig sein können. Medikamente sollten immer nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt verabreicht werden.

Ein starkes Immunsystem ist die beste Verteidigung gegen Erkältungen. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund eine ausgewogene Ernährung erhält, die alle notwendigen Vitamine und Mineralstoffe enthält. REICO macht das möglich. Regelmäßige Bewegung und eine artgerechte Haltung fördern das Wohlbefinden und die Abwehrkräfte.

Naturkraft Pro-7 ist eine speziell entwickelte Mischung aus hochwertigen Kräutern, essenziellen Spurenelementen und natürlichen Aromastoffen, die die Atemwege deines Hundes optimal unterstützen. Die Kombination aus natürlichen Inhaltsstoffen trägt dazu bei, die Atmung zu erleichtern und das Immunsystem zu stärken.

Diese kraftvolle Mischung eignet sich für Hunde jeden Alters und kann in verschiedenen Situationen eingesetzt werden. Dazu gehören Phasen nach körperlicher Anstrengung, etwa bei aktiven Hunden mit Sport oder Trainingseinheiten, ebenso wie die Zeit nach Erkrankungen zur Unterstützung der Regeneration. Auch bei Husten oder gereizten Atemwegen, insbesondere bei Erkältungen oder Reizungen durch Umweltfaktoren, kann Pro-7 eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet es sich für Hunde mit chronischer Bronchitis oder Atemwegsproblemen zur langfristigen Unterstützung der Lungenfunktion.

Achten Sie darauf, dass Ihr Hund in einer sauberen Umgebung lebt. Waschen Sie regelmäßig die Futterschüsseln, Spielzeuge und Decken Ihres Hundes. Wenn Sie mehrere Hunde haben, sollten Sie kranke Tiere von den gesunden trennen, um eine Ansteckung zu verhindern.

Besonders in den kalten Monaten sollten Sie darauf achten, dass Ihr Hund nicht zu lange in der Kälte bleibt, besonders wenn er nass geworden ist. Ein Hundemantel kann bei empfindlichen Hunderassen helfen, die Körperwärme zu speichern. Auch das Abtrocknen nach Spaziergängen im Regen oder Schnee ist wichtig, um eine Unterkühlung zu vermeiden.

Es gibt Impfungen, die helfen, bestimmte Infektionen der Atemwege, wie den Zwingerhusten, zu verhindern. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt darüber, welche Impfungen für Ihren Hund sinnvoll sind.

Wenn Sie wissen, dass in Ihrer Umgebung gerade viele Hunde erkrankt sind, sollten Sie vorübergehend den Kontakt zu anderen Hunden vermeiden und stark besuchte Orte wie Hundewiesen meiden.

Leichte Erkältungen bei Hunden können oft zu Hause behandelt werden. Es gibt jedoch Situationen, in denen Sie unbedingt einen Tierarzt aufsuchen sollten. Dazu gehört, wenn die Symptome länger als eine Woche anhalten, wenn der Hund starkes Fieber hat, wenn Ihr Hund Schwierigkeiten beim Atmen zeigt, wenn der Ausfluss aus der Nase dick, gelb oder grün ist oder wenn der Hund stark apathisch ist oder gar nichts mehr frisst.

Ein Tierarzt kann die genaue Ursache der Erkältung feststellen und gegebenenfalls die passende Behandlung verschreiben.

Auch wenn eine Erkältung beim Hund oft harmlos ist, sollten Sie als verantwortungsvoller Hundebesitzer die Symptome ernst nehmen und sicherstellen, dass Ihr Hund die nötige Pflege erhält. Mit der richtigen Behandlung und viel Ruhe wird sich Ihr Hund in den meisten Fällen schnell wieder erholen. Wichtig ist jedoch, dass Sie die Anzeichen gut kennen und rechtzeitig einen Tierarzt aufsuchen, wenn sich der Zustand verschlechtert. Mit einer guten Vorsorge und einem gesunden Lebensstil können Sie dazu beitragen, das Risiko von Erkältungen und anderen Infektionen bei Ihrem Hund zu minimieren.

Diesen Beitrag finden Sie auch auf unserem exklusiven Blog mit weiteren nützlichen Ratgebern rund um das Thema Hundegesundheit. Wir wünschen Ihnen und Ihren Fellnasen eine gesunde und glückliche Winterzeit!

