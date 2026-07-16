Thule stellt Thule Dart vor – Hundeausrüstung für gemeinsame Alltagaktivitäten

Mit Thule Dart erweitert Thule sein Hundeportfolio um hochwertige Geschirre, Halsbänder und Leinen. Die neue Kollektion kombiniert Komfort, Sicherheit und Funktionalität für tägliche Spaziergänge.

Thule erweitert sein Angebot für Hundeausrüstung um Thule Dart, eine neue Kollektion aus Hundegeschirren, Halsbändern und Leinen, die für tägliche Spaziergänge und den regelmäßigen Einsatz entwickelt wurde. Mit dem gleichen Anspruch an Langlebigkeit, funktionales Design und durchdachte technische Details, der alle Thule Produkte auszeichnet, unterstützt die Kollektion Hundebesitzer dabei, gemeinsam mit ihren Hunden aktiv zu bleiben – von der täglichen Routine bis hin zu längeren Abenteuern in der Natur.

Für viele Hundebesitzer ist der Spaziergang eine der beständigsten Möglichkeiten, Zeit im Freien zu verbringen. Ob der erste Gang am Morgen, eine abendliche Runde durch die Nachbarschaft oder eine längere Wanderung am Wochenende – in diesen alltäglichen Momenten verbinden sich Bewegung, Routine und das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Mit Thule Dart bringt Thule seinen Designanspruch genau in diesen Teil des Lebens mit Ihrem Hund ein.

„Der tägliche Spaziergang mit dem Hund ist einer dieser kleinen Momente, die schnell zu einem wichtigen Teil des Tages werden. Es ist eine Gelegenheit, an die frische Luft zu kommen, den Kopf frei zu bekommen und Zeit miteinander zu verbringen. Als wir Thule Dart entwickelten, wollten wir Ausrüstung schaffen, die sich jedes Mal, wenn man danach greift, komfortabel und zuverlässig anfühlt. Produkte, die einfach Teil dieser Routine werden. Für mich ist es genau das, was gutes Design leisten sollte: die Momente zu unterstützen, zu denen man jeden Tag zurückkehrt.“

Filip Sturén, Category Manager „Active with Dogs“ bei Thule

Entwickelt für den täglichen Spaziergang

Thule Dart setzt auf sicheren Sitz, strapazierfähige Materialien und intuitive Lösungen, die den Alltag mit dem Hund spürbar erleichtern. Reflektierende Gurtbänder erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, während durchdachte Details wie magnetische Fidlock®-Schnallen, gepolsterte Kontaktflächen und stehende D-Ringe die Handhabung schnell und unkompliziert machen. So entstehen Produkte, die sich für Hund und Besitzer gleichermaßen zuverlässig und angenehm anfühlen – gemacht für den regelmäßigen Einsatz und dafür, sich ganz natürlich mit Ihrem Hund mitzubewegen.

Eine wachsende Kategorie für das Leben mit Ihrem Hund

Mit der Einführung von Thule Dart erweitert Thule sein Angebot für das Leben mit Hunden über reine Transportlösungen hinaus. Die crash-getestete Hundetransportbox Thule Allax hat sich bereits als sichere Lösung für Reisen im Auto etabliert. Der Fahrradanhänger Thule Bexey ermöglicht es, Hunde auch auf Radtouren mitzunehmen. Mit Thule Dart kommen nun Produkte hinzu, die speziell für die alltägliche Aktivität zu Fuß entwickelt wurden. Gemeinsam spiegeln diese Produkte einen umfassenderen Ansatz für das Leben mit dem Hund wider: Sie unterstützen Bewegung in ganz unterschiedlichen Situationen –

von der Autofahrt über die Fahrradtour bis hin zum täglichen Spaziergang.

Die Thule Dart Kollektion

Die Thule Dart Kollektion umfasst vier Produkte, die zusammen als Set für den täglichen

Spaziergang harmonieren:

Thule Dart Hundegeschirr “ ein bequemes Geschirr, das natürliche Bewegungsfreiheit ermöglicht

und gleichzeitig sichere Kontrolle bietet

Thule Dart Zugstopp-Halsband “ ein verstellbares Halsband, das ein Herausschlüpfen

verhindert und dennoch angenehm zu tragen ist

Thule Dart Halsband “ ein strapazierfähiges Alltagshalsband mit gepolsterter Innenseite

und magnetischer Fidlock®-Schnalle

Thule Dart Leine “ eine robuste, leicht zu führende Leine mit integrierten reflektierenden

Elementen und sicherem Karabinerhaken

Alle Produkte bestehen aus langlebigen Materialien, sind ergonomisch gestaltet und

mit durchdachten Details ausgestattet – für zuverlässige, komfortable Nutzung im Alltag.

Verfügbarkeit

Die Thule Dart Kollektion ist ab September 2026 bei ausgewählten Händlern und auf thule.com

erhältlich.

Thule Dart Hundegeschirr: 79,95 – 89,95 Euro.

Thule Dart Halsband: 29,95 Euro.

Thule Dart Zugstopp-Halsband: 29,95 Euro.

Thule Dart Leine: 29,95 Euro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thule

Frau Kerstin Wagner

Dreichlingerstrasse 10

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 09181901170

web ..: https://www.thule.com

email : kerstin.wagner@thule.com

Die Marke Thule wurde 1942 in Schweden gegründet. Unter dem Motto Bring your life bietet

Thule weltweit eine breite Palette von Premium-Produkten für aktive Menschen an, die es ihnen

ermöglichen, das mitzunehmen, was ihnen am wichtigsten ist – sicher, einfach und mit Stil. Die

Produkte werden in mehr als 138 Ländern verkauft. Thule ist die größte Marke der Thule Group.

Pressekontakt:

Thule

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