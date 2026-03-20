„Teuflisch“: Rolf Heinrich zerlegt Religion – Texte und Cartoons ohne Schonung, aber mit Augenzwinkern

Ein Buch, das nicht nur argumentiert, sondern zeigt: „Teuflisch“ verbindet Gedanken und Cartoons – und bringt religiöse Denkweisen auf eine Weise ins Wanken, die hängen bleibt.

Mit „Teuflisch“ legt Rolf Heinrich ein Buch vor, das keine Rücksicht nimmt – weder sprachlich noch visuell. Der Band verbindet scharfe Religionskritik mit bissigen Cartoons, die das Thema nicht nur begleiten, sondern zuspitzen und entlarven.

Seit den späten 1980er-Jahren setzt sich Heinrich mit Religion, Macht und der fehlenden Trennung von Staat und Kirche auseinander. In „Teuflisch“ bringt er diese jahrzehntelange Auseinandersetzung auf den Punkt – klar, direkt und ohne den Versuch, es irgendjemandem recht zu machen.

Besonders auffällig ist die Rolle der Zeichnungen: Die enthaltenen Karikaturen und Cartoons sind mehr als Illustration. Sie greifen die Argumente auf, verdichten sie – und treiben sie weiter. Oft sagen sie das, was man im Text nur andeuten könnte. Oder sie sagen es einfach deutlicher.

Gerade darin liegt die Stärke des Buches: Text und Bild arbeiten zusammen. Während Heinrich analysiert, kommentieren die Zeichnungen – manchmal trocken, manchmal scharf, manchmal mit einer Portion schwarzem Humor, die das Unbehagen erst richtig sichtbar macht.

Im Zentrum steht das Christentum, betrachtet nicht als private Glaubensfrage, sondern als historisch gewachsene Machtstruktur mit realen gesellschaftlichen Folgen. Heinrich zeigt, wie tief religiöse Denkmuster bis heute in politische und soziale Ordnungen hineinwirken – und warum diese Verflechtungen selten offen benannt werden.

„Teuflisch“ richtet sich an Leserinnen und Leser, die bereit sind, gewohnte Perspektiven zu verlassen. Das Buch fordert heraus, widerspricht und lädt zur Auseinandersetzung ein – nicht nur argumentativ, sondern auch visuell.

Gerade in aktuellen Debatten über staatliche Neutralität und religiösen Einfluss trifft der Band einen empfindlichen Punkt. Wer sich darauf einlässt, bekommt keine beruhigenden Antworten, sondern klare Fragen – und Bilder, die nachwirken.

„Teuflisch“ ist ab sofort im Buchhandel sowie über den Verlag erhältlich.

Interessierte Leserinnen und Leser können das Buch im Buchhandel oder direkt über den Verlagsshop beziehen; der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt portofrei.

_Rolf Heinrich:_

Teuflisch!

Blasphemische Karikaturen und Gedanken

128 Seiten | kart. | ISBN 978-3-69253-004-8 | 18,00 EUR

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Frau Ortrun Lenz

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