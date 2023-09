Taiwan Excellence präsentiert bahnbrechende Innovationen auf der Marathon Expo 2023

Im Vorfeld des BMW Berlin-Marathons steht Taiwan Excellence bereit, die Besucher der Marathon Expo 2023 vom 21. bis 23. September mit zahlreichen Innovationen zu begeistern.

München/Taipeh, 15. September 2023 – Im Vorfeld des BMW Berlin-Marathons steht Taiwan Excellence, eine Initiative des Taiwan Bureau of Foreign Trade (BOFT) und des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), bereit, die Besucher der Marathon Expo 2023 zu begeistern. Mit mehr als 160 Ausstellern erwartet diese Veranstaltung vor dem Marathon mehr als 100.000 Besucher, darunter begeisterte Läufer, namhafte Sponsoren und Fitness-Enthusiasten. Vom 21. bis 23. September werden am berühmten Flughafen Tempelhof Innovationen aus den Bereichen Wellness & Lifestyle, Sportmedizin, Ernährung und vieles mehr präsentiert. Der Eintritt zur Marathon Expo ist kostenlos.

Jenseits der Marathon-Begeisterung bietet die Expo einen Einblick in Taiwans innovative Technologien. Im Taiwan Excellence Pavillon in Hangar 6 werden den Besuchern zahlreiche preisgekrönte Innovationen renommierter taiwanesischer Marken vorgestellt.

Zu den Highlights gehören:

Acer Gadget:

? ebii E-Bike: Ein KI-optimiertes E-Bike, das den Batterieverbrauch intelligent an die Reisedistanz anpasst.

? eKinekt BD3: Ein innovativer Schreibtisch mit integrierten Pedalen, das die Anstrengung des Nutzers in Energie umwandelt.

? NOZA V Smart Trainer: Simuliert ein authentisches Fahrradgefühl, anpassbar an individuelle Fahrervorlieben.

AROMASE: Eine ganzheitliche „3-Schritt Home Scalpcare-Lösung“ für Menschen mit empfindlicher Kopfhaut.

Aropec: Präsentation der Sports Functional Endurance Garment Serie, die Kompression mit Kinesio-Taping-Technologie verbindet, und der Tri-Slick-Serie aus superelastischen und wasserabweisenden Stoffen.

Biofast Biotech Originality Study Co., Ltd.: Herausragende Expertgel-Einlagen für optimalen Komfort und Wirksamkeit sowie die 3D-Maske mit verbessertem Schutz durch antibakterielle Filter.

Ching Yuang Enterprise Co., Ltd.: Erhellen Sie Räume mit dem anpassbaren LED Ballon.

Chung Hwa Pulp Corporation: Präsentation der CircuWell Total Recyclable Packaging Solution – Nachhaltigkeit fördern ohne Kompromisse bei der Qualität.

Gee Hoo Industrial Corp.: Steigern Sie Ihr Fitnessprogramm mit dem Body Charger Recumbent-Linear-Stepper GB7007 und dem CYBO Run Laufband, geeignet für alle Fitnesslevels.

Heartway Medical Products Co., Ltd.: Tauchen Sie ein in die Mobilität mit dem benutzerzentrierten Quest 4 Faltroller.

O’right Inc.: Erfrischen Sie sich mit dem Ice Shampoo und Body Wash und erhalten Sie die Mundgesundheit mit der O’right Zahnpasta Nº Zero.

Shaan Honq Int’l Cosmetics Corp.: Pflegen Sie Ihr Haar mit der SH-RD Protein-Creme.

WiseChip Semiconductor Inc.: Bleiben Sie im Einklang mit der Smart Cycling Brille ION Sport, die Echtzeitdaten nahtlos in das Blickfeld integriert.

YUANG HSIAN METAL INDUSTRIAL CORP.: Genießen Sie den Komfort der AB-65 Antibakteriellen Gesundheitssocken, speziell für Marathonläufer gefertigt.

Step2Gold Co., Ltd.: Erleben Sie Mobilitätsinnovationen mit dem vielseitigen Ta-Da® Stuhl und seiner nachfolgenden Ta-Da Stuhl Serie 2.

Erleben Sie diese Innovationen hautnah im Taiwan Excellence Pavillon während der Marathon Expo 2023, wo modernste Technologie auf Höchstleistungen trifft. Besucher sind herzlich eingeladen zum Taiwan Excellence Pavillon im Hangar 6 des historischen Flughafens Tempelhof, um im Vorfeld des BMW Berlin-Marathons Exzellenz zu feiern! Für weitere Informationen besuchen Sie uns online unter: https://taiwanexcellencemarathon.eu/de/.

