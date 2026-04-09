SMCSCOOL – Die Bewusstseins-Akademie für Heiler, Coaches & spirituelle Lehrende

Mehr als eine Plattform

Mit der offiziellen Eröffnung von SMCSCOOL ([S]upra [M]aster [C]onnect [S]chule) und Cool, weil es Cool ist, sein leben in die Hand…

Mehr als eine Plattform – eine lebendige Gemeinschaft

Mit der offiziellen Eröffnung von #SMCSCOOL ([S]upra [M]aster [C]onnect [S]chule) und Cool, weil es Cool ist, sein leben in die Hand zu nehmen, tritt ein völlig

neues Konzept in der deutschsprachigen Bildungs- und Heilungslandschaft an:

eine ganzheitliche Online-Akademie, die Wissen, Heilung und persönliche Transformation unter einem digitalen Dach vereint – und dabei eine echte, pulsierende Gemeinschaft schafft.

Was ist SMCSCOOL?

SMCSCOOL ist die erste spezialisierte Online-Akademie Deutschlands, die sich ausschließlich der Bewusstseinsentwicklung, ganzheitlichen Heilung und persönlichen Transformation widmet. Gegründet von Michael Rhein, bietet die Plattform spirituellen und heilkundlichen Experten aller Fachrichtungen die Möglichkeit, ihr Wissen digital anzubieten, zu monetarisieren und dabei Teil einer wachsenden Bewusstseins-Gemeinschaft zu werden. Seit dem 18. Februar 2026 öffnet SMCSCOOL seine Türen für Lehrende und Lenende – und bricht dabei mit dem Konzept der anonymen Online-Kurswelt: Hier entsteht kein weiterer digitaler Kurskatalog, sodern ein lebendiger Ort der Begegnung, des Austauschs und des gemeinsamen Wachstums.

Wer findet bei SMCSCOOL seine Heimat?

SMCSCOOL richtet sich an alle Lehrenden und Praktizierende aus den Bereichen Gesundheit,

Heilung, Spiritualität, Coaching und ganzheitlicher Entwicklung.

Die Plattform ist der perfekte digitale Heimathafen für:

#Spirituelle Berater, #Reiki Heiler, #Heilpraktiker, Ärzte & Mediziner, #Psychologen, Lebensberater, #Mindset Trainer, Business Coaches, Tai-Chi-Lehrer, Yoga-Lehrer, #Astrologen, #Bewusstseins-Coaches Alle, die ihr Wissen teilen, Menschen heilen und eine Welt voller Bewusstsein mitgestalten möchten, finden bei SMCSCOOL ihren Platz – unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung mit digitalen Plattformen haben oder ganz neu in die Welt des Online-Lehrens einsteigen.

Was SMCSCOOL einzigartig macht – die 7 Alleinstellungsmerkmale

(1) Spezialisierung auf Bewusstsein & Heilung – kein Generalist

Im Gegensatz zu allgemeinen Lernplattformen wie Udemy oder Teachable ist SMCSCOOL

ausschließlich auf Bewusstseinsentwicklung, Heilkunde und ganzheitliche Transformation

ausgerichtet. Das bedeutet: Ihre Kurse, Ihr Profil und Ihr Wissen erscheinen in einem hochwertigen, thematisch passenden Umfeld – nicht neben Kursen über Excel-Tabellen oder Aktienhandel.

(2) DSGVO-konformes KI-System – lokal und sicher

SMCSCOOL betreibt als eine der ersten europäischen Lernplattformen eine vollständig DSGVO- konforme, lokal gehostete KI. Der eigens entwickelte Supra-AI-Assistent läuft ausschließlich auf Servern in Deutschland – keine Daten verlassen Europa, kein amerikanischer Cloud-Dienst ist involviert. Anbieter und Lernende können die KI für individuelle Beratung, Reflexion und Lernbegleitung nutzen, ohne Datenschutzbedenken.

(3) Gemeinschaft statt Marktplatz – der Unterschied macht es aus

SMCSCOOL ist kein anonymer Kursmarktplatz, auf dem Anbieter unsichtbar bleiben. Die integrierte Community-Plattform mit eigenem sozialem Netzwerk (Gruppen, Nachrichten, Direktkommunikation) ermöglicht echten Austausch zwischen Lehrenden, zwischen Lernenden und direkt zwischen beiden. Es entstehen echte Beziehungen, Kollaborationen und ein unterstützendes Netzwerk – wie in einer Gemeinschaft, nicht wie in einem Kaufhaus.

(4) VR-Meditationsräume & Frequenztechnologie

Als Pionier integriert SMCSCOOL Virtual-Reality-Meditationsräume und die einzigartige Frequenzgenerator-Technologie, mit der gezielte Frequenzanwendungen direkt über die Plattform gesteuert werden können. Heiler, Frequenztherapeuten und Bewusstseins-Coaches erhalten hier ein digitales Werkzeug, das es bisher weltweit in dieser Form nicht gab.

(5) Faire, transparente Konditionen für Anbieter

Keine Registrierungsgebühr. Keine monatlichen Kosten. Anbieter zahlen lediglich eine transparente Provision von 9 % auf abgeschlossene Verkäufe. SMCSCOOL verdient nur dann, wenn auch der Anbieter verdient – ein Modell echter Partnerschaft. Lehrende behalten die vollständige Kontrolle über ihre Inhalte, ihre Preisgestaltung und ihr Profil.

(6) Video-Calls, Echtzeit-Chat & verschlüsselte Kommunikation

Anders als bei einfachen Kurssystemen bietet SMCSCOOL integrierte Echtzeit-Videokommunikation, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichtensysteme und Gruppenchats. Anbieter können Online-Einzelsitzungen, Gruppentherapien, Coaching-Calls und Live-Seminare direkt über die Plattform abhalten – ohne externe Tools wie Zoom oder Teams.

(7) Alexa-Integration – Lernen im Alltag, ganz ohne Bildschirm

SMCSCOOL begleitet seine Nutzer auch im Alltag ohne Bildschirm: Die Alexa-Skill-Integration ermöglicht geführte Meditationen und das 24-wöchige GEdanken-System direkt über Sprachsteuerung – im Wohnzimmer, beim Aufwachen oder auf dem Weg zur Arbeit. Eine Tiefe der Integration, die auf keiner anderen spirituellen Lernplattform verfügbar ist.

SMCSCOOL ist Gemeinschaft – nicht nur Plattform

Der vielleicht wichtigste Unterschied zu allen anderen Angeboten: SMCSCOOL denkt von der Gemeinschaft aus, nicht von der Technologie. Die Plattform wurde von Anfang an so konzipiert, dass Verbindungen entstehen – zwischen Menschen, die heilen wollen, und Menschen, die Heilung suchen; zwischen Lehrenden unterschiedlicher Traditionen; zwischen Praktizierenden, die voneinander lernen.

Was die SMCSCOOL-Gemeinschaft konkret bedeutet:

1. Eigene Profil-Seite als digitale Visitenkarte – sichtbar für die gesamte Gemeinschaft

2. Öffentliche und private Gruppen nach Themen, Traditionen und Interessen

3. Direktnachrichten und Videokommunikation ohne Umwege

4. Gemeinschaftliche Lernräume: Kurse können gemeinsam belegt, diskutiert und vertieft

werden

5. Regelmäßige Live-Events, Webinare und Gemeinschafts-Meditationen

6. Ein Netzwerk aus Gleichgesinnten – weit über den Kauf eines Kurses hinaus

„Wir bauen keinen Marktplatz. Wir bauen einen Ort, an dem Bewusstsein wächst – gemeinsam.“

Sicherheit & Vertrauen – gebaut für Professionals

SMCSCOOL weiß, dass Vertrauen die Grundlage jeder Heiler-Klienten-Beziehung ist. Deshalb wurde die gesamte technische Infrastruktur auf höchste Sicherheitsstandards ausgelegt:

1. AES-256-Seitenverschlüsselung – alle Inhalte geschützt

2. Vollständig DSGVO-konforme Datenverarbeitung auf deutschen Servern

3. Mehrschichtige Firewall-Architektur mit KI-gestützter Angriffserkennung

4. Tägliche verschlüsselte Backups und Integritätsprüfungen

5. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle privaten Kommunikationen

6. 0 Malware-Funde bei unabhängigen Sicherheitsscans (VirusTotal, PentestTools)

Für sensible Berufsgruppen wie Heilpraktiker, Psychologen und Ärzte bietet das die notwendige Sicherheitsbasis, um digitale Beratung und Weiterbildung rechtssicher anzubieten.

Jetzt Teil der Gemeinschaft werden

SMCSCOOL befindet sich in der Aufbauphase – und genau das ist die Chance. Wer jetzt als

Anbieter einsteigt, wird Teil einer Gründergemeinschaft und profitiert von:

1. Erhöhter Sichtbarkeit in der noch wachsenden Community

2. Direktem Zugang zum Gründer-Team für individuelle Unterstützung

3. Möglichkeit, die Plattform aktiv mitzugestalten

4. Eintritt ohne Kosten, ohne Risiko – nur mit Ihrer Expertise Werden Sie Teil von Deutschlands Bewusstseins-Akademie. Registrieren Sie sich noch heute als Anbieter auf:

www.smcscool.de

Pressekontakt

SMCSCOOL – Supra Master Connect Schule

Gründer: Michael Rhein

E-Mail: info@smcscool.de

Website: www.smcscool.de

Ort: Wilhelmshaven, Niedersachsen

Gründungsdatum: 18. Februar 2026

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tiz-Nord

Herr RALF Terimir

Richard-Strauß-Weg 8

26386 Wilhelmshaven

Deutschland

fon ..: 015901822967

web ..: https://tiz-nord.de

email : pr@s-o-w-global.com

SMCSCOOL Supra Master Connect Schule und das Cool, weil es Cool ist sein Leben in die Hand zu nehmen.

Gründer: Michael Rhein

E-Mail: info@smcscool.de

Website: www.smcscool.de

Ort: Wilhelmshaven, Niedersachsen

Gründungsdatum: 18. Februar 2026

Pressekontakt:

TIZ-NORD

Herr Michael Rhein

Bromberger Straße 34

26388 Wilhelmshaven

fon ..: 015901822967

email : tiz-nord@tiz-nord.de

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