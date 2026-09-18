Silvester 2026/2027 im Erzgebirge: „Winterglanz“ auf Schloss Purschenstein

Schloss Purschenstein lädt zum „Winterglanz“ 2026/2027 ein: Silvester im Erzgebirge mit Vier-Gang-Dinner, Live-Musik und Feuerwerk – buchbar mit zwei oder drei Übernachtungen.

Festliches Dinner, Live-Musik und Zeit zum Entspannen: Das Schlosshotel in Neuhausen bietet zum Jahreswechsel Arrangements mit zwei oder drei Übernachtungen.

Neuhausen/Erzgebirge, 18. September 2026 – Unter dem Titel „Winterglanz – ein silberglitzernder Jahreswechsel 2026/2027“ lädt Schloss Purschenstein zu einem Silvesteraufenthalt im Erzgebirge ein. Das Arrangement verbindet Übernachtungen im historischen Schlosshotel mit kulinarischem Programm, Wellness und einem festlichen Jahreswechsel in der Remise. Zur Wahl stehen zwei oder drei Nächte mit Anreise am 30. Dezember 2026.

Silvester in der Remise: Vier-Gang-Dinner, Live-Musik und Tanz

Der Silvesterabend beginnt am 31. Dezember um 19:00 Uhr in der Remise. Zum Empfang wird ein „Garden Spritz“ gereicht, anschließend erwartet die Gäste ein festliches Vier-Gang-Dinner. Sarah & Luka aus Dresden begleiten den Abend mit Live-Musik; auch gemeinsamer Tanz gehört zum Programm. Der Dresscode „Weiß & Glitter“ greift das Motto des silberglitzernden Jahreswechsels auf.

Um Mitternacht begrüßen die Gäste gemeinsam das Jahr 2027. Ein Feuerwerk über Schloss Purschenstein bildet den glanzvollen Höhepunkt der Silvesternacht.

Winterliche Auszeit mit Glühwein, Stollen und Wellness

Das Programm beginnt bereits am Anreisetag: Am 30. Dezember ist ein Drei-Gang-Menü Bestandteil beider Arrangements. Am 31. Dezember werden auf der Außenterrasse Glühwein und traditioneller Stollen serviert – eine winterliche Einstimmung auf den bevorstehenden Festabend.

Die Übernachtung erfolgt in einem historisch-modern eingerichteten Zimmer. An jedem Morgen ist ein reichhaltiges Frühstücksbuffet enthalten. Zwischen den Programmpunkten steht den Gästen der kleine Wellnessbereich des Hauses mit Schwimmbad, finnischer Sauna und Dampfbad zur Verfügung. Dessen Nutzung sowie kostenfreies WLAN sind in beiden Aufenthaltsvarianten eingeschlossen.

Zwei oder drei Übernachtungen: Termine und Preise

Das Arrangement mit zwei Übernachtungen vom 30. Dezember 2026 bis zum 1. Januar 2027 kostet 819 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer. Enthalten sind zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, das Drei-Gang-Menü am Anreisetag, Glühwein und Stollen am Silvestertag sowie der festliche Silvesterabend mit Empfangsgetränk, Vier-Gang-Dinner, Live-Musik, Tanz und Feuerwerk. Die Nutzung des Wellnessbereichs und kostenfreies WLAN ergänzen das Angebot.

Das Arrangement mit drei Übernachtungen vom 30. Dezember 2026 bis zum 2. Januar 2027 kostet 1.129 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer. Zusätzlich zu den Leistungen des zweitägigen Arrangements umfasst es eine weitere Übernachtung mit Frühstücksbuffet sowie ein weiteres Drei-Gang-Menü am 1. Januar. Damit bleibt am Neujahrstag Zeit, den Aufenthalt in der winterlichen Schlossatmosphäre ausklingen zu lassen.

Informationen und Anfragen

Die Plätze für den Silvesterabend sind begrenzt. Interessierte erhalten ihr persönliches Angebot per E-Mail: Anfragen mit dem Betreff „Silvesterangebot“ nimmt das Hotel unter info@purschenstein.de entgegen. Das Team übermittelt anschließend die Details zum gewünschten Arrangement.

Weitere Informationen zum Schlosshotel und seinen Arrangements finden sich auf www.purschenstein.de.

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Schloss Purschenstein ist ein Schlosshotel in Neuhausen im sächsischen Erzgebirge. Das Haus verbindet historisches Ambiente mit modernem Komfort. Zum Angebot gehören Zimmer und Suiten, das Restaurant Remise sowie ein kleiner Wellnessbereich mit Schwimmbad, finnischer Sauna und Dampfbad. Saisonale Arrangements ergänzen das Angebot. Betreiber ist die Schloss Purschenstein Hotel GmbH.

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