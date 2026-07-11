Sepp’s Glace gewinnt LEADER-Leserumfrage: Eine weitere Auszeichnung für eine Ostschweizer Traditionsmarke

Sepp’s Glace ist die beliebteste Lovebrand der Ostschweiz. Die Auszeichnung der LEADER-Leser bestätigt die starke regionale Verbundenheit und das Vertrauen in die Glace-Manufaktur.

Ostschweiz im Juli 2026: Sepp’s Glace gehört zu den beliebtesten Lovebrands der Ostschweiz. In der aktuellen LEADER-Umfrage zu den stärksten und beliebtesten Marken der Region konnte sich das Unternehmen deutlich an die Spitze setzen. Die Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Sepp’s Glace und bestätigt die starke Verbundenheit der Kundinnen und Kunden mit der Marke.

Die Freude bei Sepp’s Glace ist gross: Die Leserinnen und Leser des Ostschweizer Wirtschaftsmagazins LEADER haben die Glace-Manufaktur zur beliebtesten Lovebrand der Region gewählt. Mit einem deutlichen Ergebnis konnte sich Sepp’s Glace gegen zahlreiche bekannte Marken aus der Ostschweiz durchsetzen und beweist damit einmal mehr, welchen Stellenwert die Marke bei den Menschen in der Region geniesst.

Die Auszeichnung reiht sich ein in eine Vielzahl von Erfolgen, die Sepp’s Glace in den vergangenen Jahren feiern durfte. Sie ist eine weitere Anerkennung für eine Marke, die mit viel Leidenschaft, Qualität und Innovationskraft aufgebaut wurde. «Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie direkt von den Menschen kommt, die unsere Produkte kennen und lieben», freut sich das Team von Sepp’s Glace. «Dass unsere Glace bei den Ostschweizerinnen und Ostschweizern einen so hohen Stellenwert hat, ist eine grosse Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit.»

Erfahren Sie mehr über Sepp’s Glace: https://www.sepps-glace.ch/

Verwurzelt in der Ostschweiz, beliebt weit über die Region hinaus

Seit der Gründung steht Sepp’s Glace für handwerkliche Qualität, natürliche Zutaten und kreative Geschmackserlebnisse. Die Marke verbindet traditionelle Werte mit modernen Ideen und schafft Glacekreationen, die immer wieder neue Akzente setzen. Dabei bleibt eines konstant: die Leidenschaft für ein Produkt, das Menschen zusammenbringt und besondere Momente schafft.

Die Wahl zur beliebtesten Lovebrand zeigt, dass Sepp’s Glace nicht nur für hervorragende Produkte steht, sondern auch emotional mit der Region verbunden ist. Marken entstehen nicht allein durch Bekanntheit, sondern durch Vertrauen, Erlebnisse und persönliche Beziehungen. Genau diese Verbindung zu den Kundinnen und Kunden ist ein zentraler Bestandteil der Philosophie von Sepp’s Glace.

Eine Auszeichnung, die das Engagement bestätigt

Hinter jeder erfolgreichen Marke stehen Menschen, die mit Herzblut arbeiten. Die Anerkennung durch die LEADER-Leserumfrage ist deshalb auch eine Würdigung für das gesamte Team von Sepp’s Glace. Von der Entwicklung neuer Sorten über die sorgfältige Herstellung bis hin zur Betreuung der Kundschaft arbeiten alle Mitarbeitenden täglich daran, die hohen Qualitätsansprüche der Marke zu erfüllen.

Die Auszeichnung motiviert Sepp’s Glace, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und auch in Zukunft mit neuen Ideen, hochwertigen Produkten und viel Leidenschaft zu überzeugen. «Wir sehen diese Auszeichnung nicht nur als Erfolg, sondern auch als Verpflichtung, weiterhin unser Bestes zu geben und unseren Kundinnen und Kunden besondere Genussmomente zu ermöglichen», so das Unternehmen.

Erfahren Sie mehr darüber:

https://www.leaderdigital.ch/hauptausgaben/juni-juli-2026-648/das-sind-die-beliebtesten-lovebrands-der-leader-leser-15782.html

Starke Marke dank starker Gemeinschaft

Die Wahl von Sepp’s Glace zur beliebtesten Lovebrand der Ostschweiz unterstreicht, wie wichtig regionale Verwurzelung und persönliche Nähe für eine erfolgreiche Marke sind. Gerade in einer Zeit, in der Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend Wert auf Authentizität und Herkunft legen, zeigt sich die Bedeutung von Unternehmen, die ihre Werte konsequent leben.

Für Sepp’s Glace ist die Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt in der Unternehmensgeschichte und gleichzeitig ein Dankeschön an alle Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner sowie Unterstützerinnen und Unterstützer, die diese Entwicklung möglich gemacht haben.

Mit der Wahl zur beliebtesten Lovebrand der Ostschweiz erhält Sepp’s Glace eine weitere bedeutende Auszeichnung – und bestätigt eindrücklich, dass Leidenschaft, Qualität und regionale Verbundenheit die Grundlage für eine starke Marke bilden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sepp’s Glace Tresco AG

Herr Christian Enzler

Seebleichestrasse 60

9404 Rorschacherberg

Schweiz

fon ..: +41 71 544 50 05

web ..: https://www.sepps-glace.ch

email : info@tresco.ch

In der taufrischen Manufaktur produziert Sepp’s Glace Tresco AG alle Sorten von Sepp’s Glace mit erstklassigen und natürlichen Rohstoffen, ohne chemische Konservierungsmittel oder Farbstoffe. Bei den Rezepturen stehen maximaler Genuss, Qualität und Natürlichkeit im Vordergrund. Das schmeckt man!

Pressekontakt:

Sepp’s Glace Tresco AG

Herr Christian Enzler

Seebleichestrasse 60

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