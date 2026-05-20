Schluss mit heiligen Kühen: Keynote Speaker «Doctor Change» provoziert Firmen-Events mit radikalem Denkanstoß.

Der promovierte Change-Experte und „Doctor Change“ zeigt, warum der größte Feind der Transformation nicht die Konkurrenz ist – sondern die eigene Betriebsblindheit.

Paphos/Zypern, Mai 2026 – In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel und geopolitische Unsicherheit die Unternehmenslandschaft auf den Kopf stellen, stellt Dr. Stephan Meyer eine unbequeme Diagnose: Das eigentliche Problem liegt nicht im Markt. Es liegt im Besprechungszimmer. Es heißt: heilige Kuh.

Unter diesem Begriff versteht der promovierte Wirtschaftspsychologe und international gefragte Keynote Speaker jene tief verwurzelten Rituale, Prozesse und Überzeugungen, die in Organisationen munter weiterleben – obwohl niemand mehr erklären kann, wozu sie eigentlich gut sind. „Wir machen das immer so“ ist der teuerste Satz in jedem Unternehmen“, sagt Dr. Meyer. „Und er kostet täglich Zukunft.“

Forschung trifft Bühne: Das Sacred Cow Framework

Dr. Meyers Vortrag _“Almabtrieb der heiligen Kühe – freier Blick auf die Zukunft“_ basiert auf seiner Doktorarbeit an der University of Gloucestershire, England, in der er Change Agents auf vier Kontinenten interviewte – darunter Experten aus dem britischen Geheimdienst. Das Ergebnis: Fast 200 destillierte Erkenntnisse, kondensiert in einem praxistauglichen Modell, das zeigt, wie überholte Organisationsmuster erkannt und durch zukunftsfähige Prozesse ersetzt werden können – ohne dass dabei religiöse Gefühle verletzt oder Mitarbeiter schreiend das Gebäude verlassen.

„Die gängigen Change-Management-Frameworks funktionieren in der Praxis erstaunlich schlecht“, erklärt Dr. Meyer. „Was wirklich wirkt, ist der Mut, die eigenen heiligen Kühe beim Namen zu nennen. Und genau das üben wir im Vortrag.“

Gesellschaftliche Relevanz: Wandel als Wettbewerbsvorteil

Dr. Meyer sieht den Almabtrieb nicht als unternehmensinternes Thema, sondern als gesellschaftliche Notwendigkeit. Organisationen, die lernen, veraltete Strukturen konsequent abzulösen, werden nicht nur effizienter – sie werden attraktiver für Talente, widerstandsfähiger in Krisen und relevanter für ihre Märkte. „Wer heute noch darauf besteht, mit gestrigen Methoden morgen zu konkurrieren, der hat die Landkarte und die Reiserichtung verwechselt“, so Meyer.

Mit diesem Anspruch richtet sich der Vortrag explizit an Unternehmen und Verbände, die ihre Veranstaltungen nicht mit Unterhaltung füllen wollen – sondern mit echtem, nachhaltigen Mehrwert für die Teilnehmer.

Über Dr. Stephan Meyer – „Doctor Change“

Dr. Stephan Meyer ist seit über 30 Jahren in der digitalen Transformation und im Change Management aktiv – als CEO, Vorstandsmitglied, Mentor und Coach. Er hält einen Doktortitel in Betriebswirtschaft (University of Gloucestershire) sowie ein Diplom in Wirtschaftspsychologie (RWTH Aachen). Als Direktor der Almademey Ltd. berät er internationale Konzerne ebenso wie mittelständische Familienunternehmen. Zu seinen Kunden zählen Volkswagen, Audi, Daimler, PwC, Allianz, Zurich, Novartis, Sanofi, Evonik und E.ON. Er ist Co-Autor der Bücher _“People, Culture & Communication“_ sowie _“Digital Project Practice for New Work and Industry 4.0″_ und Gründer der Future Research Group auf LinkedIn.

Sein Vortragsprogramm umfasst sechs Formate zu den Themen Wandel, Psychologie, Innovation und Zukunftsstrategie. Er hat bislang über 36 Veranstalter in 11 Ländern begeistert.

Stimmen aus der Praxis

_“Ihre Rede bildete den krönenden Abschluss unserer Veranstaltung und wurde von vielen Teilnehmern als Höhepunkt bezeichnet.“_ “ Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen

_“Zahlreiche Teilnehmer haben bestätigt: Wir haben selten eine so inspirierende, bereichernde und zum Nachdenken anregende Keynote gehört.“_ “ Sulzer Pumpen GmbH

_“Ich fand Ihre Keynote sehr unterhaltsam und würde mich freuen, Sie wieder bei der AUDI AG begrüßen zu dürfen.“_ “ AUDI AG

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Dr. Stephan Meyer – „Doctor Change“

E-Mail: office@stephanmeyer.com

Web: https://jo.my/redner

_Diese Pressemitteilung darf kostenfrei abgedruckt und weiterverbreitet werden. Belegexemplar oder Link an office@stephanmeyer.com erbeten._

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Almademey Ltd

Herr Stephan Meyer

Anthipolochagou Georgiou Savva 26, Shop 1-2 26

Paphos – G 8201

Zypern

fon ..: +49 1749 427 327

web ..: https://jo.my/redner

email : office@stephanmeyer.com

Über Dr. Stephan Meyer – „Doctor Change“

Dr. Stephan Meyer ist seit über 30 Jahren in der digitalen Transformation und im Change Management aktiv – als CEO, Vorstandsmitglied, Mentor und Coach. Er hält einen Doktortitel in Betriebswirtschaft (University of Gloucestershire) sowie ein Diplom in Wirtschaftspsychologie (RWTH Aachen). Als Direktor der Almademey Ltd. berät er internationale Konzerne ebenso wie mittelständische Familienunternehmen. Zu seinen Kunden zählen Volkswagen, Audi, Daimler, PwC, Allianz, Zurich, Novartis, Sanofi, Evonik und E.ON. Er ist Co-Autor der Bücher „People, Culture & Communication“ sowie „Digital Project Practice for New Work and Industry 4.0“ und Gründer der Future Research Group auf LinkedIn.

Sein Vortragsprogramm umfasst sechs Formate zu den Themen Wandel, Psychologie, Innovation und Zukunftsstrategie. Er hat bislang über 36 Veranstalter in 11 Ländern begeistert.

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Herr Stephan Meyer

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