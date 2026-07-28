Saratoga Seven Jazzband zu Gast bei Jazz & more

Am 1. August 2026 erwartet die Besucher*innen auf dem Hugo-Bork-Platz von 11 bis 14 Uhr die Saratoga Seven Jazzband. Jazz & more, wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH organisiert.

Fünftes Konzert des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 28.07.2026 – Am Samstag, 1. August 2026, erwartet Besucherinnen und Besucher auf dem Hugo-Bork-Platz von 11 bis 14 Uhr erstklassiger Dixieland-Jazz der Saratoga Seven Jazzband. Das Konzert ist das fünfte von insgesamt sieben Konzerten der Reihe Jazz & more, die von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert wird. Präsentiert wird das Konzert von Ehme de Riese. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Saratoga Seven Jazzband wurde 1973 gegründet und gehört zu den festen Größen der norddeutschen Dixieland-Szene. Die Formation verbindet New-Orleans-Jazz und Blues-Klassiker von Künstlern wie Louis Armstrong und Kid Ory mit Einflüssen ihrer Vorbilder aus den 1950er-Jahren. Drei Sänger bereichern das Programm mit Swing- und Jazz-Schlagern. Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland, unter anderem in New Orleans, England, Frankreich und Schweden, machten die Band über Norddeutschland hinaus bekannt.

„Die Saratoga Seven Jazzband hat sich mit ihrem vielseitigen Repertoire und ihrem modernen, zugleich klassischen Jazzsound längst einen festen Platz bei ,Jazz & more‘ erspielt“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. „Umso mehr freuen wir uns, die Band auch in diesem Jahr wieder auf unserer Bühne in der Innenstadt begrüßen zu dürfen und dem Publikum erneut einen mitreißenden Auftritt zu bieten.“

„In der Region Wolfsburg-Gifhorn-Braunschweig sind wir weiterhin sehr aktiv“, erläutert Joe Elsner, Schlagzeuger der Saratoga Seven Jazzband. „Die prächtige Stimmung unter dem Glasdach in der Wolfsburger Porschestraße fühlt sich dabei immer wie ein Heimspiel bei alten Freunden an. Jazz & more ist für uns deshalb stets einer der Höhepunkte des Jahres.“

„In diesem Jahr präsentieren wir mit großer Freude die Saratoga Seven Jazzband im Rahmen der Konzertreihe Jazz & more. Die Musiker bringen mit ihrem authentischen und mitreißenden Sound eine besondere Energie in die Innenstadt und schaffen unvergessliche Momente unter freiem Himmel. Als Partner freuen wir uns sehr, diese musikalische Bereicherung für die Innenstadt mit unserer Unterstützung möglich zu machen“, erklärt Karsten Eckhoff, Mitinhaber von Ehme de Riese.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 27. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 4. Juli bis zum 15. August 2026 präsentieren jeden Samstag verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können. Ein ergänzendes gastronomisches Angebot rundet das eintrittsfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

04. Juli 2026: Brazzo Brazzone

04. Juli 2026: Lucia Fodde Quartett (Sonderkonzert, ab 16:30 Uhr)

11. Juli 2026: Excelsior Jazzmen

18. Juli 2026: Red Onion Jazz Company

25. Juli 2026: Jazz2Jazz

01. August 2026: Saratoga Seven Jazzband

08. August 2026: Traditional Old Merry Tale Jazzband

15. August 2026: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 10:00 bis 12:00 Uhr)

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Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

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