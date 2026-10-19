Rüdiger Saxservice verbindet Fachhandel und Werkstatt für Blasinstrumente

In Hofheim am Taunus berät Matthias Rüdiger Musiker beim Instrumentenkauf und übernimmt Wartungen, Reparaturen sowie Generalüberholungen von Holzblasinstrumenten.

Die Musikwerkstatt von Matthias Rüdiger vereint einen Fachhandel für Blasinstrumente mit einer angeschlossenen Reparaturwerkstatt. Als ausgebildeter und in Deutschland geprüfter Holzblasinstrumentenmacher bringt er Fachwissen zu Mechanik, Spielbarkeit und Klang ein. Seine Erfahrung als aktiver Saxophonist ergänzt die Beratung um die Perspektive eines Musikers.

Saxophone und weitere Instrumente

Einen Schwerpunkt bilden Saxophone in unterschiedlichen Bauformen und Preisklassen – vom Sopran- bis zum Baritonsaxophon. Modelle von Selmer, Yamaha, Keilwerth, Jupiter und weiteren Herstellern richten sich an Einsteiger, Fortgeschrittene und professionelle Musiker. Vor dem Verkauf werden Ansprache, Mechanik und Dichtigkeit kontrolliert und bei Bedarf eingestellt. Nach dem ersten Jahr ist ein kostenfreier Wartungsservice vorgesehen.

Zum Angebot gehören außerdem Klarinetten mit deutschem und Böhm-System, Kinderklarinetten sowie Quer- und Blockflöten. Ergänzt wird das Sortiment durch Blechblasinstrumente wie Trompeten, Posaunen, Hörner, Kornette und Tuben.

Reparaturen direkt vor Ort

In der Fachwerkstatt werden kleine Einstellungen ebenso durchgeführt wie umfangreiche Überholungen. Dabei können unter anderem Polster, Korken, Auflagen, Federn und Schrauben erneuert werden. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine Prüfung von Dichtigkeit, Ansprache und Intonation. Für aufwendigere Reparaturen, Lötarbeiten und Generalüberholungen empfiehlt sich eine telefonische Terminabsprache.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

mail@sax-service.com

Herr Matthias Rüdiger

Langgasse 2

65719 Hofheim am Taunus

Deutschland

fon ..: 06192 9596795

web ..: http://www.sax-service.com

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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