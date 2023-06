Revolutionäres Gaming Center eröffnet: Die Zukunft des Gaming und Entertainment hat begonnen

Entdecken Sie die ultimative Gaming-Erfahrung mit Virtual Reality Escape Räumen, professionellen Racing Simulatoren und speziellen Partyräumen für Kindergeburtstage.

Hamburg, 05.06.23 – Die Gaming-Welt hat einen neuen Hotspot: G4METIME eröffnet seine Türen und lädt alle Gaming-Enthusiasten und Neugierige ein, die Zukunft des Gaming und Entertainment hautnah zu erleben. In unserem hochmodernen Gaming Center bieten wir eine einzigartige Kombination aus PC- und Konsolenspielräumen, einem Virtual Reality Escape Raum, professionellen Racing Simulatoren und einem vielfältig ausgestatteten Partyraum für unvergessliche Kindergeburtstage.

Unsere Virtual Reality Escape Räume sind ein Highlight des Centers und bieten den Besuchern eine immersive Erfahrung, die sie in fantastische Welten entführt. Mit einer großen Auswahl an Spielen und Szenarien wie z.B. Weltraum, Piraten, Western oder Tiefsee können die Spieler in Teams zusammenarbeiten, um knifflige Rätsel zu lösen und spannende Abenteuer zu bestehen.

Für Rennsportfans haben wir professionelle Racing Simulatoren bereitgestellt, die ein realistisches Fahrerlebnis bieten, das selbst die erfahrensten Sim-Rennfahrer begeistert. Unsere Simulatoren sind mit modernster Technik ausgestattet und ermöglichen es den Spielern, sich hinter das Steuer ihrer Lieblingsrennwagen zu setzen und auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt anzutreten.

Unser beliebter Partyraum z.B. für Kindergeburtstage ist der perfekte Ort, um den jüngsten Gaming-Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Ausgestattet mit PCs, Konsolen und Racing Simulatoren, können die Kinder gemeinsam spielen, während die Eltern sich entspannt zurücklehnen und den Tag genießen.

G4METIME ist mehr als nur ein Ort zum Spielen – es ist ein Ort, an dem Freundschaften gefestigt, Fähigkeiten entwickelt und unvergessliche Erinnerungen geschaffen werden. Wir sind stolz darauf, unseren Besuchern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das sie so nirgendwo anders finden werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.g4metime.de oder folgen Sie uns auf Instagram, Tiktok oder Twitter für aktuelle Neuigkeiten und Updates.

G4METIME ist ein revolutionäres Gaming Center, das sich der Bereitstellung der ultimativen Gaming- und Entertainment-Erfahrung verschrieben hat. Mit einer breiten Palette von Angeboten, darunter PC- und Konsolenspielräume, Virtual Reality Escape Räume, professionelle Racing Simulatoren und spezielle Partyräume für Kindergeburtstage, setzt G4METIME neue Maßstäbe in der Gaming-Branche.

