Pummeleinhorn erobert die Diamond Painting Welt

Die neue Kooperation zwischen Pummeleinhorn und Tini SchnickSchnack sorgt für viel Glitzer und Magie in der Diamond Painting Welt!

In einer Welt, die oft von Eile und Ernsthaftigkeit geprägt ist, finden wir Freude in den kleinen Dingen, die das Herz berühren. Ein solches kleines, aber überaus magisches Glitzerwunder ist die neue Kooperation zwischen dem beliebten Pummeleinhorn und dem Diamond Painting Online-Shop Tini SchnickSchnack. Gemeinsam haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt ein bisschen bunter, fröhlicher und flauschiger zu gestalten.

Die zauberhafte Kooperation feierte kürzlich ihre Premiere mit zwei exklusiven Diamond Painting Bildern und Cover-Mindern von Pummel & Friends. Das erste Bild, verziert mit dem beliebten Spruch „Ich bin emotional nah an der Keksdose gebaut.“, mit dem Pummeleinhorn vor 8 Jahren im Internet den Durchbruch schaffte, bringt eine liebenswerte Besonderheit in die Diamond Painting Szene: Sprüche sind in dieser kunstvollen Welt eher unüblich, doch hier wurde etwas Neues gewagt – und das mit überwältigendem Erfolg! Die Begeisterung war so groß, dass dieses bezaubernde Bild innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft war. Das zweite Bild zeigt ein farbenfröhliches Wimmelbild von Pummeleinhorn und seinen Freunden, das in jedem noch so kleinen Detail die Magie der Glitzerwelt und der Freundschaft einfängt. Auch dieses Kunstwerk war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Diese und zukünftige Bilder sind exklusiv bei Tini SchnickSchnack erhältlich, einem Online-Shop, der für viele Diamond Painting Liebhaber zu einem Zuhause geworden ist. Hinter den Kulissen wird bereits fleißig an neuen gemeinsamen Projekten gearbeitet, die die Welt mit noch mehr Freude, Farben und natürlich Glitzer füllen werden.

Wir, die Pummeleinhorn GmbH, schufen mit einem kleinen Team einen diversen Kosmos aus über 30 liebenswerten und einzigartigen Figuren und ihren Geschichten. – rund um das Einhorn und den Hauptcharakter Pummeleinhorn.

Seit 2016 versüßt die Marke den Alltag unserer Community, die inzwischen aus über 330.000 begeisterten Menschen besteht. Jedes Produkt und jeder neue Bewohner erweitert die Storywelt, die unsere treuen Fans engagiert begleiten.

