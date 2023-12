Partnervermittlung Weihnachtsaktion für 1.000 Ukrainische Frauen: An Weihnachten nicht mehr alleine sein!

Mit einer groß angelegten Weihnachtsaktion geht die Partnervermittlung „Dein Glücksfall“ einen weiteren Schritt für alleinstehende Männer und ukrainiesche Frauen.

Unter der Leitung der Inhaberin Tetiana Bernatek erweitert das Unternehmen ab dem 1. Dezember seinen Online-Katalog auf www.dein-gluecksfall.com/profile/ und präsentiert 1.000 manuell geprüfte Profile ukrainischer Frauen, die auf der Suche nach einer dauerhaften Partnerschaft sind und Weihnachten 2023 nicht mehr alleine verbringen möchten.

Schluss mit Einsamkeit – ‚Dein Glücksfall‘ präsentiert neue Frauenprofile

Die hohe Nachfrage von Frauen hat es dem in Deutschland gegründeten Unternehmen ermöglicht, diese Weihnachtsaktion durchzuführen. Damit erhöht „Dein Glücksfall‘ sein bestehendes Angebot und bietet mehr Männern die Möglichkeit ihre passende Frau zu finden, weil die meisten dieser Frauen bereits im deutschsprachigen Raum leben. Somit bleiben kostspielige Auslandsreisen zwecks erstem Kennenlernen erspart.

„Wir streben an, realistische Verbindungen herzustellen, und geben Männern die Möglichkeit nicht nur für ein Online-Dating, sondern wir empfehlen sie bei Frauen, die sie sonst wahrscheinlich nie kennenlernen würden“, sagt Tetiana Bernatek. Mit dieser Weihnachtsaktion möchten wir das Fest der Liebe und Geborgenheit nicht nur feiern, sondern auch dazu beitragen, dass es zukünftig in mehr Herzen und in mehr Familien gefeiert wird.“

Nicht bloß eine Partnervermittlung, sondern ein Glücksfall

Die Partnervermittlung „Dein Glücksfall‘ wurde 2016 gegründet und fokussiert sich auf die Vermittlung ukrainischer Frauen. Aber es geht weit über die Rolle eines gewöhnlichen Dienstleisters hinaus. Jede der Frauen, die über die Plattform vermittelt werden will, ist manuell geprüft und der Inhaberin persönlich bekannt. Das sichert die Authentizität und Glaubwürdigkeit jedes Profils und ermöglicht somit echte, authentische Beziehungen.

Zusätzlich zu den versprochenen 1.000 Frauen profiliert sich das Unternehmen mit weiteren Besonderheiten. Nahezu alle vermittelten Frauen leben bereits im deutschsprachigen Raum und dürfen ohne Visa bleiben. Dies bedeutet für alleinstehende Männer nicht nur die Möglichkeit, das perfekte Gegenstück zu finden, sondern es bietet auch ein komfortables Kennenlernen ohne die Mühen von Distanz und Visa-Anforderungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Partnervermittlung „Dein Glücksfall“ Tetiana Bernatek

Frau Tetiana Bernatek

Am Kaiserblick 28

83098 Brannenburg

Deutschland

fon ..: +49 170 616 55 37

web ..: https://www.dein-gluecksfall.com/

email : info@dein-gluecksfall.com

„Dein Glücksfall“ ist eine 2016 gegründete Partnervermittlung und Agentur für ukrainische Frauen mit einem starken Fokus auf Kundenorientierung, Seriosität und Diskretion. Das Unternehmen vereint das persönliche Wissen und Engagement der Inhaberin Tetiana Bernatek mit einer manuellen Prüfung jeden Profils, um echte, authentische Beziehungen zu gewährleisten. Mit seiner Weihnachtsaktion 2023 setzt „Dein Glücksfall‘ eine neue Möglichkeit, das Leben seiner Kunden und Kundinnen zu verbessern.

Pressekontakt:

Internetdienste Armin Burkart

Herr Armin Burkart

Scheffelstraße 4

76476 Bischweier

fon ..: +49 172 713 14 37

email : ab@armin-burkart.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.