Oxfo bringt OX1 auf den Markt: ein Game-Changer für urbane E-Bikes

London, Vereinigtes Königreich – 4. Juni 2023 – Oxfo, ein in Großbritannien ansässiger Hersteller mit einer Produktionsgeschichte von 15 Jahren, hat sein mit Spannung erwartetes faltbares Elektrofahrrad OX1 offiziell auf den Markt gebracht. Unterstützt von einer minimalistischen Designphilosophie verspricht der OX1 von Oxfo, dem E-Bike-Markt einen neuen urbanen Stil zu verleihen.

Der OX1 zeichnet sich durch seine Einfachheit und Funktionalität aus. Mit einem patentierten Unibody-Rahmendesign aus einer proprietären Magnesiumlegierung zeichnet sich dieses Fahrrad als Hingucker aus. Dieser Rahmen beherbergt nicht nur die gesamte Elektrik und Verkabelung im Inneren für ein sauberes Aussehen, sondern trägt auch zum leichten Design bei, das nur 16,5 kg (36,3 lbs) wiegt.

Der OX1 setzt mit seinem schnell zusammenklappbaren Design einen neuen Standard für Tragbarkeit und Aufbewahrung. In weniger als zehn Sekunden lässt er sich auf eine kompakte Größe von 720 x 350 x 580 mm zusammenfalten. Nach dem Zusammenklappen werden die Komponenten magnetisch zusammengeklemmt und können mit dem angehobenen Lenker gerollt werden.

Das Fahrrad wird entweder von einem 6,4-Ah- oder einem 7-Ah-Lithium-Akku von Samsung angetrieben, der geschmackvoll in der Sattelstütze versteckt ist. Es verfügt über eine beeindruckende maximale Reichweite von bis zu 135 km (ca. 84 Meilen) pro Ladung, was es zu einer idealen Wahl für Pendler in der Stadt macht, die mit einer einzigen Ladung eine Woche Pendeln erwarten können. Mit dem OX1 stehen mehrere Fahrmodi zur Verfügung, die über ein kleines Display am Lenker einstellbar sind.

Der OX1 verfügt über zusätzliche Funktionen, die das Fahrerlebnis verbessern. Dazu gehören ein 250-W-Motor mit Drehmomentsensor, eine Hinterradaufhängung für eine ruhigere Fahrt und 16 Zoll x 1,75 Zoll große Kenda-Reifen. Das Fahrrad verfügt außerdem über ein Singlespeed-Design (52 Zähne vorne / 16 Zähne hinten).

OXFO bietet den OX1 auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo https://www.indiegogo.com/projects/oxfo-ox1-the-most-stylish-fold-roll-e-bike an. Die Kampagne umfasst zwei Versionen des OX1: eine Standardversion mit einer begrenzten Geschwindigkeit von 15,5 m/h und eine OX1 Max-Version für den US-Markt, die über eine etwas größere Akkukapazität der Sattelstütze, einen Daumengashebel und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 m/h verfügt.

Der Kauf des OX1 während der Crowdfunding-Kampagne ist mit einem verlockenden Angebot verbunden: einem Frühbucherrabatt von 32 %, wodurch das Fahrrad für 1.350 USD erhältlich ist.

Oxfo ist von der Qualität des OX1 überzeugt und gewährt 10 Jahre Garantie auf den Rahmen und 2 Jahre Garantie auf die Komponenten.

Mit seinem stilvollen Design, seinen beeindruckenden Funktionen und seinem Engagement für Minimalismus und Funktionalität ist der Oxfo OX1 bereit, das urbane Pendelerlebnis neu zu definieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Oxfo oder auf der Indiegogo-Seite.

Über Oxfo

Oxfo ist ein in Großbritannien ansässiger E-Bike-Hersteller mit einem Produktionshintergrund von 15 Jahren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung minimalistischer, funktionaler und stylischer E-Bikes für urbane Pendler. Sein neuestes Produkt, das faltbare Elektrofahrrad OX1, ist ein Beweis für sein Engagement, qualitativ hochwertige, innovative und benutzerfreundliche Produkte zu liefern.

