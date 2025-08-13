Aktuelle Blockbuster kostenfrei genießen

Wolfsburg, 13.08.2025 – Bald heißt es wieder „Film ab!“ am Wolfsburger Allersee: Am 22. und 23. sowie 29. und 30. August 2025 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) wieder das beliebte Open-Air-Kino am Allersee. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein kostenfreies Kinoerlebnis mit aktuellen Filmhighlights unter freiem Himmel.

Am Freitag, 22. August 2025, können sich Kinofans auf die Biografie „Better Man – Die Robbie Williams Story“ (2024) freuen, die die bewegte Lebensgeschichte des britischen Sängers erzählt, der im Film von einem animierten Schimpansen verkörpert wird. Am Samstag, 23. August 2025, sorgt „Thunderbolts*“ (2025) für Spannung. In dem Marvel-Blockbuster wird eine Gruppe Antihelden zu einer geheimen Mission geschickt. Doch schnell wird klar, dass sie nur Schachfiguren in einem größeren Spiel sind und nur gemeinsam überleben können.

Das zweite Wochenende startet am Freitag, 29. August 2025, mit dem Familienfilm „Lilo & Stitch“ (2025). Im Realfilm-Remake des gleichnamigen Animationsklassikers finden das hawaiianische Mädchen Lilo und das Alien Stitch heraus, was Familie wirklich bedeutet. Während Stitch von intergalaktischen Behörden verfolgt wird, stellt er Lilos Welt komplett auf den Kopf. Am Samstag, 30. August 2025, können sich Kinofans mit „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ (2025) auf einen actionreichen Abschluss des diesjährigen Open-Air-Kinos am Allersee freuen. Im achten Teil der Mission-Impossible-Filmreihe schlüpft Tom Cruise erneut in die Rolle des IMF-Agenten Ethan Hunt und muss gemeinsam mit seinem Team die Künstliche Intelligenz „Die Entität“ besiegen, die eine weltweite nukleare Apokalypse herbeiführen möchte.

Die Vorstellungen starten jeweils nach Einbruch der Dämmerung gegen 20:45 Uhr. Die Leinwand wird auf dem Sandstrand am Nordufer stehen und die Besucherinnen und Besucher können es sich in Liegestühlen oder auf Bänken bequem machen. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Sitzgelegenheiten können auch eigene Stühle oder Decken mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl sorgt ein mobiles Speisen- und Getränkeangebot (nur Barzahlung möglich). Die Besucherinnen und Besucher können sich beispielsweise auf Pizza, Arancini, süße sowie herzhafte Crêpes und natürlich frisches Popcorn freuen. Bei Anfahrt mit dem Pkw stehen die Parkplätze im Allerpark zur Verfügung.

„Das Open-Air-Kino ist für Filmfans sowie uns als Veranstalterin jedes Jahr wieder ein besonderes Highlight im Sommer. Vor der malerischen Kulisse des Allersees laden wir alle herzlich ein unter freiem Himmel, gemeinsam abwechslungsreiche Filme für Jung und Alt zu erleben“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Besonders danken möchten wir unseren Partnern und Sponsoren, ohne die dieses Kinoerlebnis nicht möglich wäre.“

Unterstützt wird das Open-Air-Kino am Allersee von der Allertal Immobilien eG, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, dem ADAC, Antenne Niedersachsen, der AOK, der Audi BKK, dem Autohaus Wolfsburg, dem Courtyard by Marriott Hotel, den Designer Outlets Wolfsburg, der Autostadt, der DOS Software-Systeme GmbH, Ehme de Riese, FITNESSLAND, FUNKE Medien Niedersachsen, dem Hofbrauhaus Wolters, INJOY Wolfsburg, von der Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG, der möbelmeyer GmbH, der PVS Projekt GmbH, Schröder rent a car, der Thieme GmbH & Co. KG, der TRIOLOGY GmbH, der WOBCOM GmbH sowie #WolfsburgDigital.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 5361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.