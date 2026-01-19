Neuer Podcast: „Undressierte Seelen“ Persönlichkeitsentwicklung für Pferdemenschen

Mit dem neuen Podcast Undressierte Seelen geht ein Format an den Start, das sich gezielt an Pferdemenschen richtet, die mehr suchen als Trainingstipps oder Methoden.

Berlin, Januar 2026 – Mit dem neuen Podcast Undressierte Seelen geht ein Format an den Start, das sich gezielt an Pferdemenschen richtet, die mehr suchen als Trainingstipps oder Methoden. Der Podcast verbindet Persönlichkeitsentwicklung mit pferdegestütztem Coaching und stellt eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Was zeigen Pferde über die inneren Themen ihrer Menschen?

Hinter dem Podcast steht Franziska Müller, Coach und Autorin, die seit vielen Jahren mit Pferdemenschen arbeitet und einen klaren Ansatz verfolgt: Pferde sind keine Werkzeuge zur Selbstoptimierung, sondern Spiegel für innere Klarheit, Grenzen und Verantwortung. Der Podcast richtet sich an Menschen, die mit Pferden leben oder arbeiten und spüren, dass äußere Probleme häufig innere Ursachen haben.

Persönlichkeitsentwicklung speziell für Pferdemenschen

„Undressierte Seelen“ ist kein klassischer Pferde-Podcast. Es geht nicht um Reittechnik, Ausbildungssysteme oder schnelle Lösungen. Stattdessen werden Themen wie Selbstführung, Angst, Grenzen, Vertrauen, Überforderung und Beziehung ehrlich und deutlich beleuchtet – immer aus der Perspektive von Pferdemenschen und ihrer besonderen Sensibilität.

Ein Schwerpunkt liegt auf pferdegestütztem Coaching und der Frage, warum Pferde oft dort reagieren, wo Menschen sich selbst ausweichen. Der Podcast lädt dazu ein, Verantwortung für das eigene innere Erleben zu übernehmen, damit Pferde nicht länger emotionale Spannungen tragen müssen.

Podcast und Videoformat auf YouTube

Alle Folgen erscheinen sowohl als klassischer Audio-Podcast als auch als Video auf YouTube. Damit richtet sich „Undressierte Seelen“ an Hörerinnen und Hörer, die Inhalte bewusst konsumieren möchten – unterwegs, im Stall oder zu Hause.

Der Podcast wird regelmäßig veröffentlicht und baut thematisch auf wiederkehrenden Schwerpunkten wie Angst, Selbstvertrauen, Beziehungen, Gewohnheiten, Gesundheit und Motivation auf. Ziel ist es, Pferdemenschen langfristig zu begleiten und ihnen Orientierung, Klarheit und neue Perspektiven zu geben.

Für wen ist der Podcast gedacht?

„Undressierte Seelen“ richtet sich an Pferdemenschen,

– die sich selbst besser verstehen möchten,

– die merken, dass äußere Probleme mit dem Pferd innere Themen widerspiegeln,

– die echte Persönlichkeitsentwicklung suchen statt schneller Lösungen,

– die pferdegestütztes Coaching als Weg zu Klarheit und Verantwortung sehen.

Verfügbarkeit

Der Podcast „Undressierte Seelen“ ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und weiteren Plattformen verfügbar. Die Videofolgen erscheinen parallel auf YouTube.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Franziska Müller

Franziska Müller

Schützenstr. 44

12165 Berlin

Deutschland

fon ..: 0176-41190796

web ..: https://franziska-mueller.com/undressierte-seelen/

email : marketing@franziska-mueller.com

Franziska Müller beschäftigt sich seit fast vier Jahrzehnten mit innerer Entwicklung, Klarheit und mentaler Stärke. Viele Jahre folgte sie jedoch nicht ihrem eigenen Ruf, sondern den Erwartungen anderer. Als TV-Redakteurin arbeitete sie für einige der erfolgreichsten Formate Deutschlands und begegnete Persönlichkeiten wie dem Dalai Lama, Karl Lagerfeld und Britney Spears. Doch während ihr Leben nach außen beeindruckend wirkte, sendete ihr Körper ein unüberhörbares Signal: epileptische Anfälle, Erkrankungen und schließlich völliger Stillstand. Monate im Krankenhaus wurden zu ihrem Wendepunkt.

Franziska Müller entschied sich für einen radikalen Neuanfang. Sie ließ ihr altes Leben hinter sich und wurde Coach, Mentorin und Autorin, mit dem Ziel, Menschen wieder in Kontakt mit ihrer eigenen Wahrheit zu bringen. In Tausenden Coachings entwickelte sie eine klare, wirksame Form der Persönlichkeitsentwicklung, die Mindset Coaching, emotionale Prozessführung und die Arbeit mit Pferden verbindet. Ihre MindMirror®-Methode gilt heute als eines der präzisesten und wirksamsten Konzepte im pferdegestützten Coaching.



Pressekontakt:

Franziska Müller

Franziska Müller

Schützenstr. 44

12165 Berlin

fon ..: 0176-41190796

email : marketing@franziska-mueller.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.