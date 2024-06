MR.BENS Café Düsseldorf – Ein Ort der Frische, Qualität und Nachhaltigkeit

Besuchen Sie MR.BENS Café Düsseldorf – wo frische, regionale Küche auf marokkanische Tradition trifft. Seit 2018 begeistert unser Café mit nachhaltigen Konzepten und einer warmen, einladenden Atmosphäre.

MR. BENS Café Düsseldorf der Inbegriff von Frische, Qualität und generationenübergreifendem Gemeinschaftsgefühl in Düsseldorf, erweitert sein Engagement für Umweltbewusstsein und lokale Produkte. Ursprünglich 2018 in umgebauten Schiffscontainern gestartet, steht MR. BENS Café Düsseldorf für eine harmonische Verbindung der marokkanischen Wurzeln des Gründers Khalek Qassiti mit dem Düsseldorfer Lebensgefühl.

Nachhaltigkeit und frische Zutaten im Fokus

Das Café setzt auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Von der Zusammenarbeit mit dem Mehrwegsystem-Anbieter Vytal bis zur Verwendung kompostierbarer Verpackungen zeigt MR. BENS Café Düsseldorf wie modernes Gastronomie-Management aussehen kann. Die Speisen, von täglich frisch zubereiteten Sandwiches, Wraps und Salaten bis zu abwechslungsreichen Lunchboxen, sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern werden auch umweltbewusst und mit einem hohen Anteil an Bio-Produkten angeboten. Die Verpackungen sind kompostierbar, und viele Speisen sind praktisch für den eiligen Gast vorverpackt.

Ein Ort für Gemeinschaft und Genuss

MR. BENS Café Düsseldorf ist mehr als ein Ort zum Essen. Es ist eine generationenübergreifende Begegnungsstätte, wo jeder Besuch zu einem kleinen Ritual wird. Ob für einen schnellen Snack oder ein gemütliches Frühstück mit Freunden – das Café bietet für jeden Anlass das richtige Ambiente. Die Einrichtung des Cafés kombiniert den Charme eines Containers mit warmen Farben, Holz und Pflanzen, die eine gemütliche Atmosphäre schaffen.

Einzigartige Erfahrungen für alle Altersgruppen

Mit einer Kapazität von 50 Sitzplätzen im Innenbereich und weiteren 40 auf der großzügigen Terrasse bei schönem Wetter, strebt MR. BENS Café Düsseldorf danach, ein Ort zu sein, der junge Studierende und Senioren gleichermaßen anspricht. Die ausgewählte Einrichtung mit über 60 Pflanzen verschiedener Lichtverträglichkeiten spiegelt das grüne und nachhaltige Konzept des Gebäudes wider und schafft eine einladende Atmosphäre.

Besuchen Sie uns in Düsseldorf Stadtmitte

Erleben Sie die Frische und Qualität bei MR. BENS Café im Kö-Bogen II am Gustaf-Gründgens-Platz 9a in Düsseldorf und lassen Sie sich von der Vielfalt unseres Angebots überzeugen. Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr, Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr, Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter MR. BENS Café Düsseldorf, erkunden Sie unserer Speisekarte und folgen Sie uns auf Instagram oder auf facebook.

