Matchnight – Größte „Tanz in den Mai“ Single-Party: Match me if you can!

In Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg, Stuttgart

Datum: 30. April 2024

Zeit: 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr

Veranstaltungsorte: Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg, Stuttgart

Kosten: 19,90 EUR pro Person

Weitere Informationen: https://face-to-face-dating.de/matchnight

—

Bereiten Sie sich auf ein unvergleichliches Event-Erlebnis vor, das Singles in ganz Deutschland verbinden wird! Die größte „Tanz in den Mai“ Single-Party findet gleichzeitig in 14 Städten statt und lädt Singles dazu ein, in einer festlichen Atmosphäre neue Bekanntschaften zu machen.

Unter dem Motto „Match me if you can“ bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, mittels eines innovativen Live-Matching-Systems direkt auf der Party potenzielle Partner kennenzulernen.

Drücken Sie den „Match me if you can“ Button und finden Sie noch während der Party Ihr ideales Match! Neben dem innovativen Matching-Ansatz erwarten die Gäste weitere Highlights wie Speeddating und Silentdating, eine nonverbale Dating-Alternative, die die Kommunikation auf eine ganz neue Ebene hebt.

Jeder Gast wird mit einem Welcome-Drink begrüßt, und die Party wird durch eine Mischung aus den Hits der 90er, 2000er und der aktuellen Charts musikalisch untermalt. Diese Kombination garantiert nicht nur eine ausgelassene Stimmung, sondern bietet auch die perfekte Kulisse für spannende neue Begegnungen.

Für mehr Informationen und zur Ticketbuchung besuchen Sie bitte unsere Website: https://face-to-face-dating.de/matchnight

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitalentiert GmbH

Herr Rico Hetzschold

Burgvogteistrasse 3a

29227 Celle

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://face-to-face-dating.de/

email : service@f2fd.de

.

Pressekontakt:

Digitalentiert GmbH

Herr Rico Hetzschold

Burgvogteistrasse 3a

29227 Celle

fon ..: –

web ..: https://face-to-face-dating.de/

email : service@f2fd.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.