Jeder Schlag zählt – Golfen gegen Krebs

Benefiz-Golfturnierserie der Deutschen Krebshilfe startet am 29. März

Am 29. März 2026 fällt der Startschuss für die bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe, eine Turnierserie, die weit mehr ist als ein sportlicher Wettbewerb. Zum 45. Mal lädt die Deutsche Krebshilfe Golferinnen und Golfer in ganz Deutschland ein, sich auf dem Grün für Menschen einzusetzen, die mit einer Krebserkrankung kämpfen. Interessierte Clubs können sich noch anschließen.

Seit 1981 verbindet die Serie sportlichen Ehrgeiz mit gelebter Solidarität. Die ausrichtenden Golfclubs und die teilnehmenden Golferinnen und Golfer tragen mit ihren Startgeldern und Spenden aktiv zur Krebsbekämpfung bei. Im vergangenen Jahr kamen dabei 325.000 Euro zusammen – ein Betrag, der zeigt, wie viel Kraft gemeinschaftliches Engagement entfalten kann. Diese Unterstützung hilft der Deutschen Krebshilfe dabei, Krebszentren zu fördern, Forschung zu stärken, Betroffene sowie ihre Familien zu beraten und die Bevölkerung über das Thema Krebs zu informieren. Die Organisation finanziert ihre Arbeit ausschließlich aus Spenden und ist daher auf Benefiz-Initiativen wie diese angewiesen.

Über mehrere Monate hinweg finden bundesweit mehr als 120 Turniere statt. Die Siegerinnen und Sieger qualifizieren sich für eines von drei Regionalfinals und spielen dort um den Einzug in das Bundesfinale im Golf- und Landclub Bad Neuenahr am 3. Oktober 2026. Die Regionalfinals richten der Internationale Golf Club Bonn e.V. (23. August), der Golf Club Erlangen e.V. (6. September) und der Golf-Club Königshof Sittensen e.V. (12. September) aus.

Die DekaBank begleitet die Serie seit vielen Jahren als verlässlicher Partner und unterstützt sie auch 2026 wieder als Generalsponsor. Sie stellt attraktive Preise für alle Wettbewerbsebenen bereit. Dadurch fließt der gesamte Spendenerlös direkt an die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe.

„Wir danken allen Golferinnen und Golfern, allen Clubs und allen Partnern, die diese Turnierserie seit so vielen Jahren mit Leben füllen“, sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. „Ihr Einsatz schenkt Hoffnung, stärkt Betroffene und zeigt, wie sehr unsere Gesellschaft zusammensteht. Ohne dieses Engagement könnten wir unsere zahlreichen Projekte und Initiativen zur Krebsbekämpfung nicht zur Umsetzung bringen.“

Golfclubs, die sich an der Turnierserie beteiligen möchten, können sich weiterhin unter 0228 729 90-281 oder per E-Mail an golf@krebshilfe.de beraten lassen und anmelden. Weitere Informationen zu den Golf-Wettspielen und zur Arbeit der Deutschen Krebshilfe finden Sie unter www.krebshilfe.de.

_Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche Krebshilfe_

_Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist ebenfalls Mitinitiator des ‚Nationalen Krebsplans‘ sowie Partner der „Nationalen Dekade gegen Krebs“. Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung – unter anderem der Krebsforschung – in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: __www.krebshilfe.de__ _

Interviewpartner auf Anfrage!

Bonn, 25. März 2026

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Krebshilfe

Frau Charlotte Weiß

Buschstr. 32

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 02287299096

web ..: https://www.krebshilfe.de/

email : presse@krebshilfe.de

Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation. Ihr Ziel ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Die Deutsche Krebshilfe fördert Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.

Pressekontakt:

Deutsche Krebshilfe

Frau Charlotte Weiß

Buschstr. 32

53113 Bonn

fon ..: 02287299096

email : presse@krebshilfe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.