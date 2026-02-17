Internationaler Frauentag 2026: FloraPrima ehrt Frauen mit roten Nelken und attraktiven Frühbucher-Vorteilen

Zum Frauentag am 8. März setzt FloraPrima auf die rote Nelke als Symbol der Wertschätzung. Sichern Sie sich bis zu 15 % Frühbucher-Rabatt und verschenken Sie Tradition in moderner Floristik.

Der 8. März markiert weltweit einen bedeutenden Tag: Den Internationalen Frauentag. Er ist ein starkes Symbol für Anerkennung und die Errungenschaften von Frauen in aller Welt. Während die gesellschaftspolitische Bedeutung im Fokus steht, hat sich der Frauentag auch als fester Anlass etabliert, um den Frauen im persönlichen Umfeld – ob Partnerin, Mutter, Kollegin oder Freundin – eine besondere Wertschätzung entgegenzubringen. Der Online-Blumenversand FloraPrima nimmt dies zum Anlass, eine traditionsreiche Symbolik wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig preisbewusste Kunden durch eine gezielte Rabattaktion zu belohnen.

Die rote Nelke: Ein Symbol mit Geschichte

Besonders eine Blume steht an diesem Tag im Rampenlicht: die rote Nelke. Historisch tief verwurzelt, galt sie bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts als das Symbol schlechthin für die Frauenbewegung und den Kampf um das Frauenwahlrecht. In vielen Ländern ist sie auch heute noch das traditionelle Geschenk zum 8. März, das Respekt und Solidarität ausdrückt.

FloraPrima besinnt sich auf diese Wurzeln und bietet neben modernen Arrangements eine vielfältige Auswahl an Sträußen an, bei denen die rote Nelke eine zentrale Rolle spielt. „Tradition trifft auf Moderne – wir möchten, dass unsere Kunden die Botschaft des Frauentags mit der passenden Floristik unterstreichen können“, erklärt das PR-Team von FloraPrima.

Früher planen, mehr sparen: Die Rabattstaffel 2026

Damit die Vorbereitungen für diesen Ehrentag stressfrei verlaufen, startet FloraPrima auch in diesem Jahr eine gestaffelte Frühbucher-Aktion. Wer frühzeitig bestellt, profitiert von attraktiven Preisvorteilen:

15 % Nachlass für Schnellentschlossene Vom 16. Februar bis zum 23. Februar 2026 (bis 09:00 Uhr) erhalten Kunden mit dem Gutscheincode WOMAN15 einen großzügigen Rabatt von 15 Prozent auf ihre Bestellung.

10 % Nachlass für Kurzentschlossene Vom 23. Februar (ab 09:00 Uhr) bis zum 02. März 2026 (um 09:00 Uhr) sichert der Code WOMAN10 immerhin noch eine Ersparnis von 10 Prozent.

Logistik und Qualität im Fokus

Die Logistik ist präzise auf die Feierlichkeiten abgestimmt. Als Liefertermine können Kunden den Zeitraum vom 06. März bis zum 08. März 2026 wählen. So ist garantiert, dass die floralen Grüße pünktlich zum Wochenende und direkt am Frauentag ihre volle Wirkung entfalten. Ob klassisch mit roten Nelken oder bunt gemischt mit saisonalen Frühlingsboten wie Tulpen und Ranunkeln – die Frischegarantie von FloraPrima sorgt dafür, dass die Freude lange anhält.

Neben der hohen Qualität der handgebundenen Sträuße bietet FloraPrima.de den gewohnt exzellenten Service inklusive einer kostenlosen Grußkarte und einer Gratis-Vase bei vielen Angeboten. So wird der Frauentag 2026 zu einer perfekten Gelegenheit, Danke zu sagen und ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen. Interessierte können ihr Wunsch-Arrangement ab sofort online reservieren und sich so die besten Preise sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FloraPrima GmbH

Herr Dominic Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

Deutschland

fon ..: 05303990980

web ..: https://www.floraprima.de

email : d.steinsick@floraprima.de

FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frische-Garantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

Pressekontakt:

FloraPrima GmbH

Herr Dominic Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

fon ..: 053039909819

email : d.steinsick@floraprima.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.