Ilka Posin – Biografie einer Berliner Sängerin

Schlager, Pop, Rock, Country – alles kann Ilka Singen!

Ilka Posin wohnt in Berlin. Sie wuchs in Brandenburg an der Havel auf. Von ihrem Urgroßvater Max, der sich selbst das Geige spielen beibrachte und ihrer Oma Ella, die eine außergewöhnliche Stimme besaß, stammt ihre musikalische Veranlagung. Max flüchtete mit seiner Frau, EIIa und deren drei Schwestern aus Ostpreußen nach Brandenburg. Ihrer Heimat beraubt, ihrer Musik nach wie vor mit ganzem Herzen zugetan, lud er zu musikalischen Treffen mit anderen Geflüchteten ein. So fühlten sich die Familien beim gemeinsamen Singen ihrer verlorenen Heimat innig verbunden und fanden Trost in den ihnen verbliebenen Liedern. Diese Lieder wurden Ilka Posins erste wirkliche Begegnung mit Musik.

Von ihrer Großmutter sehr früh zum Singen beflügelt überzeugt Ilka in ihrer Kindheit und Jugend in Pionier- und Singegruppen.

Mit 8 Jahren ergab sich etwas unfreiwillig Gitarrenunterricht bei einem sehr strengen Lehrer, der die Beziehung zwischen Klein-Ilka und der Gitarre zunächst verkorkste. Zu Fahnenappellen ebenfalls nicht ganz freiwillig vor der gesamten Schule an/auftretend, wurden ihr öffentliche Auftritte lange Zeit vermiest.

Nicht so ihre Freude am Singen. In enger Verbundenheit mit ihrer Oma EIIa sangen beide bei jeder erdenklichen Gelegenheit einen Riesenkatalog von alten Volksliedern hoch und runter. Bis sich Posin wieder auf Bühnen und musikalisch in der Öffentlichkeit wohl fühlte, sollten allerdings noch etliche Jahre vergehen.

Entscheidend dafür: Ilka Posins Begegnung mit der Berliner Ausnahmesängerin Simone Reifegerste. Reifegerste entdeckte Posins Potenzial, schulte ihren Gesang und gründete schließlich mit ihr die Frauenband „The Shevettes“, in der Ilka Posin sang und Percussion spielte.

Neben der Akustik-Gitarre spielt Ilka leidenschaftlich Cajon. Ihre facettenreiche Stimme und rockige Songauswahl verschafft ihr den Ruf als „Rockröhre“ unter den drei Leadsängerinnen der Shevettes.

Auf dem dritten Album der Shevettes „Everything and Nothing“, das ausschließlich Eigenkompositionen bereithält, ist nicht nur ein eigener Song von Ilka zu hören, sondern auch zwei aus der gemeinsamen Arbeit mit Songwriter, Dobro- und Gitarrenvirtuosen und Sänger Stephan Gatti.

Ihre große Liebe zu Mick Jagger lässt Ilka 2012 der Band „Butterfly On A Wheel“ beitreten, eine Stones-Cover-Band, die sich vor allem feinen, unbekannteren Titeln widmet und sie in ein „frisches Gewand“ packt.

Nach einer prägenden Begegnung mit dem Berliner Chansonnier Karl Neukauf ergaben sich etliche musikalische Zusammenarbeiten zwischen den Beiden. Mittlerweile schreibt und komponiert Posin selbst. Neukauf als Mentor an ihrer Seite, Posin als Percussionistin bei vielen Live-Auftritten bis heute an seiner Seite. Zu keiner Zeit in Posins Leben und ihrer musikalischen Laufbahn mochte sie sich wirklich entscheiden. Mick Jagger oder Vicky Leandros, Bier oder Campari Orange, Berlin oder Bliesenrade.

Auch ob sie ihre Lieder lieber in deutscher oder englischer Sprache schreibt & singt, kann Posin bis heute nicht sagen.

Polydeluxe ist ein drittes Projekt, in dem Ilka sich an der Seite von Multitalent und großartig Klavier spielendem Liedschreiber Karl Neukauf zeigt und hören lässt. Die zwei performen Eigenes von Karl, Ilka und all das, was sie mit anderen Musikern nicht spielen dürfen/können/wollen. Darunter sind skurrile Adaptionen bekannter Hits, natürlich Stones, aber auch Country und frühe Schlager.

Das erste Polydeluxe Album mit eigenen Songs erscheinte im Dezember 2015.

Als viertes Projekt spielt Ilka seit einigen Jahren noch bei SIR mit. SIR ist die Band der Berliner Liedermacherin Saskia I. Rutner (Sound Of Sir).

Ihre erste Soloveröffentlichung, „Posin“, eine Vinyl-EP ist mit zwei deutschen und zwei englischen Titeln versehen. Von Karl Neukauf produziert sind ihre sehr bildhaften Texte über Menschen und deren Liebe, Abgründe, Neigungen & Abneigungen mit Neukaufs typisch analog-erdig-roughem Sound. Überraschungen immer inklusive.

Posins Stimme mal zart-zerbrechlich, mal kraftvoll-bestimmt. Wohltuend unprätentiös.

Vier Lieder.

Vier Geschichten.

Viermal fetter Sound.

Viermal Posin at her best.

Darunter auch das deutsch gesungene Lied „Diamantrad“, das auch die aktuelle Single aus dem Minialbum/EP „Posin“ ist. Diese EP gibt es auch digital bei allen Streaming-Diensten und bei Amazon zu kaufen. Die Vinyl-Platte ist bei ihren Live-Auftritten oder via Website kaufbar.

Infos zu Ilka Posin gibt es im Web unter www.ilka-posin.de und bei ihr in den sozialen Netzwerken, wie Facebook und Instagram.

