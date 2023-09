Hopfen und mehr GmbH erreicht beeindruckende 1000 YouTube Abonnenten

Auf diesem YouTube Kanal wird alles geboten! Von der Filmserie über das Tutorial hin zu Erklär- und Eventvideos rund um das Thema: Braue dein eigenes Bier!

Neukirch 11.09.2023 – Die Hopfen und mehr GmbH, ein führendes Unternehmen in der Brau- und Hobbybrauszene, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein bekannt geben zu können! Das Unternehmen hat kürzlich die Marke von 1000 YouTube Abonnenten auf seinem offiziellen YouTube-Kanal überschritten.

Die Hopfen und mehr GmbH ist ein renommiertes Unternehmen in der Brau- und Hobbybrauszene, die Nr. 1 für Haus- und Hobbybrauer! Mit einer Leidenschaft für Bier und Braukunst bietet das Unternehmen hochwertige Produkte, um Heimbrauern und Bierliebhabern bei ihren Brauprojekten zu helfen. Neben dem Angebot von qualitativ hochwertigen Brauzutaten und Equipment rund ums Heim- und Hobbybrauen engagiert sich das Unternehmen auch für die Bereitstellung von Wissen und Ressourcen für die Brau-Community.

Seit der Gründung des YouTube-Kanals hat sich die Hopfen und mehr GmbH zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Brau-Enthusiasten und Bierliebhaber weltweit entwickelt. Der Kanal bietet eine Fülle von informativen Inhalten, darunter Anleitungen bzw. Tutorials, Tipps und Tricks für Heimbrauer, Produktvideos und spannende Einblicke in die Welt des Brauens, vor allem durch die fortlaufende Filmserie: „Wir verfilmen deinen Brautag!“, bei der deutschlandweit private Hobbybrauer zeigen, wie sie zu Hause ihr eigenes Bier brauen, inkl. Interviews. Aber das ist noch lange nicht alles! Erklärvideos sind ebenso ein neuer Schwerpunkt des Kanals. So wird z.B. ganz klar und detailliert erklärt, was alles im Hopfen, im Malz oder der Hefe steckt. Dank der qualitativ hochwertigen Inhalte hat das Unternehmen in kurzer Zeit eine treue und stetig wachsende Community aufgebaut. Es ist davon auszugehen, dass hier noch mehr spannende Inhalte auf die Besucher des Kanals warten werden.

Die Erreichung von 1000 YouTube Abonnenten ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement, welches die Hopfen und mehr GmbH in die Bereitstellung von wertvollen Ressourcen für Brau-Enthusiasten investiert hat. Dieser Erfolg spiegelt nicht nur die Qualität der Inhalte wider, sondern auch die wachsende Begeisterung für das Brauen von Bier in der heutigen Zeit. Die Hopfen und mehr GmbH stellt klar: Eigenes Craftbier schmeckt besser als gekauftes Bier und jeder sollte es mal ausprobiert haben zu Hause das eigene Bier zu brauen!

Geschäftsführer Christian Herkommer äußerte sich begeistert und bedankte sich bei der gesamten Hopfen und mehr GmbH Community: „Dieser Meilenstein ermutigt uns, noch mehr inspirierende und informative Inhalte zu produzieren, um unsere Zuschauer in ihrer Braureise zu unterstützen.“

Die Hopfen und mehr GmbH bleibt ihrer Mission treu, die Welt des Brauens für alle zugänglicher zu machen und das Wissen über die Kunst des Bierbrauens zu teilen. Der YouTube-Kanal wird weiterhin innovative Inhalte bieten, um die Bedürfnisse und Interessen der Community zu erfüllen.

Der Hobbybrauerversand möchte sich herzlich bei allen Abonnenten, Unterstützern und Partnern bedanken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben!

Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie bitte den offiziellen YouTube-Kanal der Hopfen und mehr GmbH unter https://www.youtube.de/hopfenundmehrgmbh

Mit seinem Hobbybrauerversand hat das Hopfen-und-mehr-Team inzwischen eine beachtliche Marktposition erreicht. Seit 2019 betreibt Hopfen und mehr die Brauakademie Argental und führt dort Braukurse und Biertastings durch. Bei max. 2 – 3 Personen pro Braugerät kann jeder Teilnehmer selbst Hand anlegen und alle Schritte zum fertigen Bier selber ausführen (Schroten, Maischen, Läutern, Würzespindeln etc.). So wird im Kurs alles Wissenswerte über das Bierbrauen in Theorie und Praxis vermittelt.

