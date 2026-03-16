Heilkraft vom Balkon hilft in herausfordernden Zeiten

18. Bio-Balkon-Onlinekongress zeigt, wie Balkone Stadtmenschen resilienter und gesünder machen

Vom 21. bis 30. März 2026 lädt die Berliner Balkonbotschafterin Birgit Schattling zum 18. Bio-Balkon-Onlinekongress „Heilkraft vom Balkon“ ein. In 30 Interviews und Vorträgen erfahren Interessierte kostenfrei, wie sie Balkone, Terrassen und Fensterbretter in kleine Gesundheits-Oasen für Mensch und Tier verwandeln – mit Gemüse, Kräutern und wildpflanzenreicher Bepflanzung statt grauen Abstellflächen.

Die starke Botschaft dieses Bio Balkon Kongresses ist, dass Balkone, Terrassen und Fensterbänke keine Kleinigkeit sind, „ich habe nur einen Balkon“, sondern echte Beiträge zu Gesundheit, Klimaschutz und Artenvielfalt leisten können. Der Kongress untermauert das auf eindrucksvolle Weise mit wissenschaftlichen Daten. Die sieben Beiträge von Balkon-Praktikern in diesem Kongress, die begeisternd ihre eigenen Balkone vorstellen, zeigen alle auf, wie sie durch die vorherigen Online-Bio-Balkon-Kongresse beeinflusst wurden, ihre Balkone anders zu gestalten “ vielfältiger, essbarer, tierfreundlicher, mit starkem Einfluss aufs Mikroklima. Sie gestalteten Ökosysteme, selbst im 5. und sogar im 8. Stock in der Großstadt.

Unter dem Motto „Mehr Pflanzen für Gesundheit und mehr Lebensfreude“ stehen diesmal die positive Wirkung von Stadtgrün auf körperliche und seelische Gesundheit, Hitzeschutz, Artenvielfalt und Stadtnatur im Mittelpunkt. Expertinnen und Experten aus Medizin, Wissenschaft, Gartenbau und Balkonpraxis zeigen alltagstauglich, wie selbst kleinste Flächen zu Kühlung beitragen, Stress reduzieren, Insekten und Vögeln Lebensraum geben und gleichzeitig eine überraschend reiche Ernte liefern können.

Teilnehmen kann jeder bequem von zu Hause: Im Kongresszeitraum erhalten Angemeldete täglich per E-Mail die Zugangslinks zu mehreren Online-Vorträgen, die jeweils 48 Stunden lang kostenlos abrufbar sind – auf Computer, Tablet oder Smartphone. Wer die Inhalte dauerhaft nutzen möchte, kann ein Kongresspaket mit allen Interviews als Video- und Audiodownload erwerben.

Initiatorin Birgit Schattling, Medienpreisträgerin der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 e.V., „Natur im Garten“-Botschafterin, Autorin und zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU), engagiert sich seit 2017 mit ihren Online-Bio-Balkon-Kongressen für essbare Städte, Klimaschutz und biologische Vielfalt auf kleinstem Raum. Die Balkonschule Berlin dient Privatmenschen und Unternehmen als Schaugarten für Schulungen, Vorträge und (Team)Workshops zu Selbstversorgung, nachhaltigem und tierfreundlichem Gärtnern zur Förderung der Artenvielfalt auf kleinem Raum sowie als Referenzobjekt Vertikalanbau, Klimaterrasse und Wurmkompostierung. Ihre Vision: naturnahe, essbare Wohlfühlbalkone, die Stadtmenschen gesünder machen, die Artenvielfalt fördern und ein lebendiges Netzwerk aus Balkonen, Fensterbänken, Baumscheiben, Gärten und Parks in der Stadt entstehen lassen.

Anmeldung und Teilnahme

Anmeldung und Teilnahme am 18. Bio-Balkon-Onlinekongress „Heilkraft vom Balkon“ sind kostenfrei: https://bio-balkon.de/kongress-18/. Nach der Eintragung erhalten Teilnehmende alle Zugangslinks, Hinweise zu Live-Workshops und Austauschmöglichkeiten per E-Mail.

Über die Bio-Balkon-Bewegung

Die von Birgit Schattling 2017 initiierte Bio-Balkon-Bewegung unterstützt insbesondere Stadtmenschen dabei, ihre Balkone, Terrassen und Fensterbretter in naturnahe, essbare Oasen zu verwandeln. Im Mittelpunkt stehen giftfreies Gärtnern ohne chemisch-synthetische Dünger, torffreie Substrate, Förderung heimischer Wildpflanzen, Artenvielfalt und praktische Selbstversorgung mit Gemüse, Obst und Kräutern auf kleinstem Raum.

Pressekontakt

Birgit Schattling

Bio-Balkon-Bewegung

E-Mail: news@bio-balkon.de

Web: https://bio-balkon.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bio-Balkon Birgit Schattling

Frau Birgit Schattling

Barstrasse 38

10713 Berlin

Deutschland

fon ..: 01785350112

web ..: https://bio-balkon.de/

email : news@bio-balkon.de

Initiatorin Birgit Schattling, Medienpreisträgerin der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 e.V., „Natur im Garten“-Botschafterin, Autorin und Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU), engagiert sich seit 2017 mit ihren Online-Bio-Balkon-Kongressen für essbare Städte, Klimaschutz und biologische Vielfalt auf kleinstem Raum. Die Balkonschule Berlin dient Privatmenschen und Unternehmen als Schaugarten für Schulungen, Vorträge und (Team)Workshops zu Selbstversorgung, nachhaltigem und tierfreundlichem Gärtnern zur Förderung der Artenvielfalt auf kleinem Raum sowie als Referenzobjekt Vertikalanbau, Klimaterrasse und Wurmkompostierung. Ihre Vision: naturnahe, essbare Wohlfühlbalkone, die Stadtmenschen gesünder machen, die Artenvielfalt fördern und ein lebendiges Netzwerk aus Balkonen, Fensterbänken, Baumscheiben, Gärten und Parks in der Stadt entstehen lassen.

Pressekontakt:

Bio-Balkon Birgit Schattling

Frau Birgit Schattling

Barstrasse 38

10713 Berlin

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