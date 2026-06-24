Grillabend im Alpenhotel Bergzauber: Jeden Donnerstag genießen, schlemmen und den Abend ausklingen lassen

Jeden Donnerstag lädt das Alpenhotel Bergzauber zum genussvollen Grillabend mit All-inclusive-Buffet, Musik und gemütlicher alpiner Atmosphäre ein.

All-inclusive-Grillbuffet mit Fleischspezialitäten, vegetarischen und veganen Angeboten, Salaten und Musik

Wenn der Duft von frisch Gegrilltem in der Luft liegt, der Abend langsam gemütlicher wird und Musik für die passende Stimmung sorgt, lädt das Alpenhotel Bergzauber jeden Donnerstag zu einem besonderen Grillabend ein. Ab 18.30 Uhr erwartet die Gäste ein reichhaltiges All-inclusive-Angebot für 28 Euro pro Person.

Beim Grillabend im Alpenhotel Bergzauber steht der Genuss im Mittelpunkt. Gäste können sich nach Herzenslust bedienen und so viel essen, wie sie möchten. Auf dem Grill landen unter anderem Spezialitäten vom Schwein und von der Pute. Ergänzt wird das Angebot durch vegetarische und vegane Köstlichkeiten, Grillgemüse sowie eine Auswahl verschiedener frischer Salate.

Damit ist der Abend nicht nur für Fleischliebhaberinnen und Fleischliebhaber ein Genuss, sondern auch für Gäste, die bewusst vegetarisch oder vegan essen möchten. Die abwechslungsreiche Auswahl sorgt dafür, dass alle auf ihre Kosten kommen und gemeinsam einen entspannten Abend in geselliger Atmosphäre verbringen können.

„Unser Grillabend soll ein Ort zum Wohlfühlen sein. Wir möchten unseren Gästen einen unkomplizierten, genussvollen Abend bieten, bei dem gutes Essen, gemütliche Stimmung und gemeinsame Zeit im Mittelpunkt stehen“, so das Alpenhotel Bergzauber.

Für musikalische Unterhaltung sorgt das Bergzauber-Duo, das den Abend stimmungsvoll begleitet und für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Ob mit der Familie, mit Freundinnen und Freunden, als Paar oder in geselliger Runde: Der Grillabend eignet sich ideal, um den Donnerstagabend in besonderem Ambiente zu genießen.

Der Grillabend findet jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr im Alpenhotel Bergzauber statt. Der Preis beträgt 28 Euro pro Person und beinhaltet das All-inclusive-Grillbuffet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

45Nord

Frau Nicola Sonnleitner

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86150 Augsburg

Deutschland

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email : info@45nord.de

Das Alpenhotel Bergzauber steht für herzliche Gastfreundschaft, gemütliches Ambiente und genussvolle Momente in alpiner Atmosphäre. Das Hotel verbindet Erholung, Kulinarik und geselliges Beisammensein und bietet seinen Gästen einen Ort, an dem sie abschalten, genießen und sich rundum wohlfühlen können.

Neben komfortablen Übernachtungsmöglichkeiten legt das Alpenhotel Bergzauber besonderen Wert auf ein einladendes gastronomisches Angebot. Dazu gehört auch der regelmäßige Grillabend, der jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr stattfindet und Gäste mit frisch gegrillten Spezialitäten, vegetarischen und veganen Angeboten, Grillgemüse, Salaten und musikalischer Begleitung empfängt.

Ob für Hotelgäste, Einheimische oder Besucherinnen und Besucher aus der Umgebung: Das Alpenhotel Bergzauber schafft Raum für gemeinsame Zeit, gutes Essen und entspannte Abende in besonderer Atmosphäre. Mit seinem persönlichen Service und der liebevollen Gestaltung der Angebote möchte das Haus seinen Gästen unvergessliche Genussmomente bereiten.

Pressekontakt:

Alpenhotel Bergzauber

Herr Endres Markus

Renothenweg 2

83471 Berchtesgaden

fon ..: +49 8652 5559

email : info@alpenhotel-bergzauber.de

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