Ginger & Django gibt Standort in München bekannt: Premium-Hundekindergarten eröffnet in der Theresienstraße

Zentrale Lage in der Maxvorstadt und gute Verkehrsanbindung sollen den Alltag berufstätiger Hundehalter erleichtern. Die Eröffnung ist zum Jahresende geplant.

München, Oktober 2026. Lange wurde der Standort unter Verschluss gehalten, nun ist es offiziell: Ginger & Django, der neue Premium-Hundekindergarten für München, wird in der Theresienstraße 7 in der Maxvorstadt eröffnen. Nachdem die Adresse Anfang Oktober bereits den Interessenten auf der Warteliste mitgeteilt wurde, macht das Unternehmen den Standort jetzt auch öffentlich bekannt.

Mit seiner zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung bietet der Standort ideale Voraussetzungen, um Hundebetreuung unkompliziert in den Arbeitsalltag zu integrieren. Berufstätige Hundehalter können ihren Vierbeiner auf dem Weg ins Büro abgeben und nach der Arbeit wieder abholen – ohne dafür große Umwege einplanen zu müssen.

Ginger & Django verbindet hochwertige Betreuung mit einem durchdachten Konzept, das auf die Bedürfnisse von Hunden und ihren Menschen ausgerichtet ist. Ziel ist es, eine verlässliche Betreuungsmöglichkeit zu schaffen, die den Alltag berufstätiger Hundehalter erleichtert und den Hunden eine abwechslungsreiche Zeit in einer professionell gestalteten Umgebung ermöglicht.

Warteliste weiterhin geöffnet

Aktuell laufen die Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten auf Hochtouren. Die Eröffnung des Hundekindergartens ist zum Jahresende 2026 geplant.

Auch während der Bauphase können sich interessierte Hundehalter weiterhin unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, lädt Ginger & Django die Interessenten entsprechend ihrer Position auf der Warteliste zu einem persönlichen Kennenlerntermin ein.

Erst danach entscheiden die Hundehalter, ob und in welchem Umfang sie einen Betreuungsplatz buchen möchten. Sollte das Angebot nicht zu ihren Bedürfnissen passen, können sie ihren Platz auf der Warteliste selbstverständlich wieder freigeben. Die Eintragung ist somit zunächst eine unverbindliche Möglichkeit, sich frühzeitig mit dem neuen Betreuungsangebot vertraut zu machen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Eintragung in die Warteliste gibt es unter https://ginger-und-django.de.

Über Ginger & Django

Ginger & Django ist ein Premium-Hundekindergarten in München, der sich speziell an Menschen mit kleinen Hunderassen richtet, die eine hochwertige und verlässliche Betreuung für ihre Vierbeiner suchen. Mit einem durchdachten Betreuungskonzept, einer professionell gestalteten Umgebung und einer zentralen Lage möchte das Unternehmen Hund und Mensch im Alltag gleichermaßen unterstützen. Das Unternehmen möchte sich auch über die Betreuung der Hunde hinaus als zentraler Treffpunkt der Hunde-Community in München etablieren und wird zusätzliche Services für Hunde und deren Halter anbieten. Die Eröffnung in der Theresienstraße 7 ist zum Jahresende 2026 geplant.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ginger & Django GmbH

Frau Marie Krasuski

Theresienstraße 7

80333 München

Deutschland

fon ..: 0151 59890321

web ..: https://ginger-und-django.de/

email : care@ginger-und-django.de

Bei Ginger & Django sind wir der Meinung, dass Hunde nicht nur Haustiere, sondern wertvolle Familienmitglieder sind. Unsere Tagesstätte ist so strukturiert, dass jeder Hund das gleiche Maß an Fürsorge, Aufmerksamkeit und Liebe erhält, das seine Besitzer ihm geben würden – und sogar noch mehr.

Pressekontakt:

Ginger & Django GmbH

Frau Marie Krasuski

Theresienstraße 7

80333 München

fon ..: 0151 59890321

email : care@ginger-und-django.de

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