Die Personalisierung von Produkten ist ein wachsender Trend im Einzelhandel, den sich immer mehr Menschen zu nutze machen. Mit individuell gestalteten (Foto)Geschenken kann besonders gepunktet werden.

Egal ob zu Weihnachten, Geburtstag, Ostern oder Taufe: In der heutigen Zeit werden vor allem Kinder an solchen Anlässen regelrecht mit Geschenken überhäuft. Meist mit irgendwelchen Standardprodukten, die dann bloß irgendwo in der Schublade oder auf dem Dachboden verschwinden. Oder sie gehen zumindest in der Masse der erhaltenen Präsente unter.

Ähnliches gilt übrigens auch bei Erwachsenen. Auch auf Hochzeiten oder sonstigen Feiern stapeln sich auf dem Geschenketisch lauter gleichartige Geschenke.

Wie wäre es, aus diesem Muster auszubrechen?

Um aus der Menge an Standardgeschenken herauszustechen, fällt die Geschenkewahl immer häufiger auf ein personalisierbares Produkt als individuelles Geschenk. Damit zeigt man dem bzw. der Beschenkten, dass man sich wirklich Gedanken gemacht und sich um ein besonderes Geschenk bemüht hat.

Besonders beliebt sind Foto-Geschenke, also zum Beispiel T-Shirts, Tassen, Leinwände, Kissen, oder Schilder, die mit eigenen Fotos individuell gestaltet werden können. Solche Geschenke kommen immer gut an und bleiben bei der beschenkten Person lange im Gedächtnis. Grund hierfür sind die mit Fotos verbundenen Emotionen, die die beschenkte Person begeistert, berührt oder zum Lachen bringt – vor allem wenn auf dem Foto die Herzensmenschen (wie die eigenen Kinder oder der Lebenspartner) oder die eigenen Haustiere abgebildet sind.

Auf diesen Trend reagiert auch der Einzelhandel. Einige Händler haben sich sogar ausschließlich auf personalisierte Geschenke spezialisiert, so wie der Online-Shop Majowis.de. Hier finden Kunden nicht nur entsprechende personalisierbare Geschenke, sondern erhalten im Online-Magazin auch wertvolle Tipps & Ideen rund ums Schenken – wie zum Beispiel zu passenden Glückwünschen und nachhaltigen Geschenkverpackungen.

