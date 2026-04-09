Garten statt Core-Updates und Nahost Eskalation

Nachdem mich die aktuellen Google Updates wechselweise zum heulen oder verzweifeln bringen, habe ich mich dazu entschieden, den Computer auszuschalten und im Garten zu walten.

20 Stunden im Online-Chaos zwischen Core- und Spam-Updates und weltwirtschaftlichen Krisen, die quasi im Tagestakt eskalieren können, sind zuviel für mein Hirn. Deshalb genieße ich die Nachmittag und Wochenenden im Garten mit Schere und Harke in der Hand. Und Leute, ich habe mir so einiges vorgenommen. Hier kommen meine Bestofs, denn Frühling ist, wenn das Herz wieder bunt denkt, und die Menschen die Freiheit und die Sonne genießen.

Am Besten im eigenen, kleinen Außenbereich. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euer ganz eigenes Paradies bei euch zu Hause schaffen könnt. Ein Ort der Ruhe, um zu entspannen, mit eigens angebauten Lebensmittel, energiesparender Beleuchtung und vielen Ideen rund um Deko, Sicherheit und Praxis-Tipps für den kleinen Geldbeutel.

A&O: Boden und Sichtschutz für Balkon und Garten

Zu Allererst kümmern wir uns um den Boden. Wer einen Garten besitzt, ist hier klar im Vorteil. Man spürt das Gras unter den nackten Füßen. Man kann natürlich trotzdem einen Teil mit verschiedenen Bodenbelägen oder Trittplatten auslegen. Bodenfliesen, Holzfliesen, Kunstrasen, WPC, Naturstein, oder Outdoor-Teppiche: Die Auswahl ist enorm. Glaubt mir, auch ich war überfordert. Nach etwas Recherche und Beratung bin ich jetzt jedoch super zufrieden mit dem Ergebnis! Am Besten ihr schaut euch möglichst viele verschiedene Varianten an. In Baumärkten findet ihr eine große Auswahl und die Beratung ist in Baumärkten inzwischen überraschend gut geworden!

Hier noch ein Tipp für Balkon und Terrassen Besitzer, die nach einem schönen, individuellen Sichtschutz suchen: Bei unserem Partnershop Sichtschutzzaun findet ihr Sichtschutz in allen Formen, Farben, Materialen und diese werden sogar nach Maß angefertigt! Eine tolle Idee und wahrscheinlich der beste Sichtschutz, den es gibt. Ich persönlich spare aktuell auf WPC-Sichtschutzzäune mit PV-Modulen. Diese sind ebenfalls bei verschiedensten Onlineshops im Set zu bestellen. Wahlweise mit oder ohne Montage. Mein Ziel auch hier, weniger Kopfschmerzen bezüglich Energiepreise in der Zukunft, wenn Trump in zwei Wochen entscheidet Iran zu zerstören, in 3 Wochen, Grönland zu besetzen und in 4 Wochen, die NATO zu verlassen. Dann mach ich meinen eigenen Strom, in meinem Garten mit meiner Harke in der Hand. Das ist meine ganze persönliche Dezentralisierung. Basta.

Holt euch jetzt bei unserem Partnershop „Sichtschutzzaun Shop“ einen 10% Gutschein, Staffel-Rabatt oder 3 Zäune zum Preis von einem (auch in verschiedenen Farben!)

Meine persönlichen Balkon-Lieblinge

Wer den Platz in seiner kleinen Oase lieber den Pflanzen überlässt, kann sich auch mit einem Sitzsack und einem Tisch, den man an das Geländer hängt, einen gemütlichen Ort schaffen. Schaut gerne auch auf unserer Dekoration Pinnwand auf Pinterest vorbei: dort gibt es viel Inspiration und auch einige DIY-Anleitungen.

Kräuterampel

Meine Kräuterampel bekommt fast mehr Komplimente als ich. Aber sie hat auch den gewissen WOW-Effekt. Alles, was man benötigt, ist eine alte Leiter, Blumentöpfe zum Einhängen, und natürlich verschiedene Kräuter. Ab mit den Kräutern in die Übertöpfe und dann werden diese in die Sprossen der Leiter gehängt. Auf unterschiedlicher Höhe und etwas versetzt sieht das am Besten aus. Schon ist eure Kräuterampel fertig und kann im Garten oder auf dem Balkon platziert werden. Wer einen sehr kleinen Balkon hat, wird das nächste DIY lieben. Es ist noch platzsparender und dazu ein echter Hingucker!

Die selbstgemachte Kokosnuss-Makramee-Blumenampel

1. Beginnt damit, durch die drei dunklen Stellen an der Kokosnuss Löcher zu schlagen, um das Wasser abzulassen.

2. Als Nächstes öffnet ihr die Kokosnuss möglichst vorsichtig. Es gibt viele Methoden; ich habe es mit einem Hammer gemacht. Einfach einmal im Kreis schlagen, dann sollte sich die Kokosnuss öffnen.

3. Jetzt müsst ihr euch noch ein Makramee knüpfen, um eure Kokosnuss darin aufzuhängen. Dafür gibt es unzählig viele Methoden mit Erklärungen im Internet.

4. Bevor ihr eure Pflanze dann in die Kokosnuss umtopft, empfehle ich euch, die Schale von innen etwas auszukleiden, da diese nicht wasserfest ist.

5. Aufhängen und fertig!

Zum Schluss ein Wohlfühltipp von mir

Wenn ich mit meiner Harke im Garten unterwegs bin, brauche ich natürlich auch regelmäßig Pausen. Was für mich immer wieder eine echte Freude ist, sind die Spatzen, Kohlmeisen und sogar Rotkehlchen die sich über die Meisenknödel hermachen. Inzwischen wissen die Vögelchen, dass es bei mir im Garten immer was Feines gibt, deshalb sind oft mehr als 10 gefiederte Freunde zu beobachten, die sich abwechselnd über die Meisenknödel hermachen. Das tut wirklich gut und ist für die Natur wichtig, denn unsere Wildvögel sind ein sehr essentieller Bestandteil des Ökosystems.

Wer sich vorstellen kann, hier ebenfalls Freude zu empfinden, dem kann ich den Onlineshop von Vivara empfehlen. Von Vogeltränke über Vögelhäuschen, -Futter und Nistkästen, gibt es hier wirklich alles.

Habt einen wunderschönen Sommer in eurem kleinen Paradies und ladet unbedingt „Deine Oma“ ein!

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