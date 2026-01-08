Freigeistige Autorinnen und Autoren: Schreiben zwischen Aufklärung, Kritik und Zeitdiagnose

Texte freigeistiger Prägung zeichnen sich durch Kritikfähigkeit und Zeitdiagnose aus. Sie ordnen aktuelle Entwicklungen in größere weltanschauliche Zusammenhänge ein.

Autorinnen und Autoren freigeistiger Literatur bewegen sich häufig außerhalb des literarischen Mainstreams. Ihr Schreiben ist weniger auf schnelle Resonanz ausgerichtet als auf inhaltliche Klarheit und argumentative Substanz. Im Zentrum stehen gesellschaftliche Strukturen, weltanschauliche Prägungen und die Frage nach individueller Verantwortung in einer offenen Gesellschaft.

Viele dieser Autorinnen und Autoren eint der Anspruch, Denkgewohnheiten zu hinterfragen. Sie setzen sich mit religiösen Traditionen, philosophischen Grundannahmen und politischen Machtverhältnissen auseinander, ohne einfache Gegenentwürfe zu liefern. Stattdessen verstehen sie ihre Texte als Angebote zur kritischen Selbstreflexion – für Leserinnen und Leser ebenso wie für die Gesellschaft insgesamt.

Charakteristisch für freigeistige Autorenschaft ist die Verbindung von Zeitdiagnose und grundsätzlicher Fragestellung. Aktuelle Entwicklungen werden nicht isoliert betrachtet, sondern in größere historische, kulturelle und philosophische Zusammenhänge eingeordnet. Dadurch entstehen Texte, die über ihren Entstehungszeitpunkt hinaus relevant bleiben.

Der Angelika Lenz Verlag arbeitet seit vielen Jahren mit Autorinnen und Autoren zusammen, die sich dieser Tradition verpflichtet fühlen. Ihr gemeinsames Interesse gilt der Aufklärung im besten Sinne: der Stärkung von Vernunft, der Kritik an dogmatischen Weltbildern und der Verteidigung geistiger Freiheit gegen ideologische Verengung.

Indem der Verlag solchen Stimmen Raum gibt, trägt er dazu bei, dass freigeistige Perspektiven Teil des öffentlichen Diskurses bleiben – auch dann, wenn sie nicht dem Zeitgeist entsprechen. Autorinnen und Autoren werden so nicht nur als Schreibende, sondern als intellektuelle Akteure sichtbar, deren Beiträge langfristig zur gesellschaftlichen Selbstverständigung beitragen.

_Interessierte Leserinnen und Leser können die Titel des Verlags im Buchhandel oder direkt über den Verlagsshop beziehen; der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt portofrei._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Angelika Lenz Verlag

Frau Ortrun Lenz

Beethovenstraße 96

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

fon ..: 0170 1822881

web ..: https://lenz-verlag.de/

email : info@lenz-verlag.de

ALV – Angelika Lenz Verlag – das Haus für humanistische Literatur. Bücher für Freigeister, Freidenker, Freireligiöse, Humanisten, Atheisten und alle, die gerne gute Bücher lesen und weiterdenken. Wir arbeiten mit freigeistigen Autoren und Verbänden zusammen. Unser Verlagsprogramm umfasst Themen wie Humanismus, Ethik, Religionskritik, Skeptizismus, Philosophie in der Tradition der Aufklärung, aber auch Belletristik, Kinder- und Jugendbücher. Gegründet 1990.

Pressekontakt:

Angelika Lenz Verlag

Frau Ortrun Lenz

Beethovenstraße 96

63263 Neu-Isenburg

fon ..: 0170 1822881

email : info@lenz-verlag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.