Expertin Kelly Malottke präsentiert die geheime Zeichensprache von Babys in Miami

Miami, 09. Juni 2023 – Kelly Malottke, eine renommierte deutsche Pädagogin und Kommunikationsexpertin, hat auf einem internationalen Expertenkongress in Miami ihr Buch „Zauberhafte Babyhände – Wie du dein Baby mit Babyzeichensprache verstehst“ vorgestellt. In dem Buch erklärt sie Eltern und Pädagogen, wie sie die Kommunikation mit Babyzeichensprache lernen können und wie sie damit einen Zugang zu den geheimen Gedanken und Bedürfnissen ihrer Kinder bekommen.

Malottke, die selbst dreifache Mutter ist, betonte auf dem internationalen Expertenkongress in Miami, dass die Babyzeichensprache weit über das hinausgeht, was sich Eltern vorstellen können. „Mein Sohn hat mir mit 14 Monaten seinen Albtraum erzählt, und zwar ganz, ohne dass er Lautsprache genutzt hat, denn zu diesem Zeitpunkt konnte er noch kein einziges Wort sprechen. Mit Babyzeichensprache können Babys aber mit ihren Händen sprechen, noch bevor die ersten lautsprachlichen Wörter fallen und damit ihre bis dahin geheimen Gedanken zeigen“, so Malottke.

Ihr Buch „Zauberhafte Babyhände“ gehört schon seit vielen jahren in Deutschland zu den Standardwerken für Eltern-Kind-Kommunikation. Der Erfolg unter deutschen Eltern mit ihrem Buch und gleichnamigen Eltern-Kind-Programm spricht für sie, sagt Veranstalter Hermann Scherer. _Er ist _Business-Experte und Bestsellerautor in Europa und hat bereits viele Speakertalente ausfindig gemacht und gefördert. Darunter Top-Speaker Tobias Beck, einer der erfolgreichsten Top Speaker in Europa.

„In Kelly steckt ein wahres Talent.“, so Scherer. Daher lies Scherer Kelly Malottke persönlich nach Miami einfliegen: „Ihre Botschaft und ihr Buch müssen nicht nur deutsche Eltern, sondern einfach alle Eltern auf der Welt erfahren.“ Kurz nach der Einladung auf den Expertenkongress veranlasste Kelly Malottke ihr Buch in englischer Sprache übersetzen zu lassen und präsentierte ihr Buch nun pünktlich auf dem Kongress in Miami zig Millionen Eltern im englischsprachigen Raum. Malottke erhielt für ihre Rede und ihr Buch auch regen Zuspruch von über 70 Top-internationalen Experten aus unterschiedlichen Branchen und Ländern.

„Was für eine Punktlandung! Kelly Malottkes Botschaft ist wirklich sehr bedeutungsvoll, denn Kinder sind unsere Zukunft. Ganz im Ernst, welche Eltern wollen den nicht wissen, was ihr Baby wirklich denkt?“, betonten die Experten.

Malottke hofft, dass ihr Buch jetzt auch vielen englischsprachigen Eltern in anderen Ländern dabei hilft, die Gedanken und Bedürfnisse ihrer Kinder zu verstehen und Babys und Kleinkindern damit, im wahrsten Sinne des Wortes, den bislang geheimen Gedanken eine Stimme zu geben.

Kelly Malottke ist Expertin für frühe Kommunikation, Speakerin und Gründerin des Eltern-Kind-Programms Zauberhafte Babyhände. Das Unternehmen Kelly Malottke ist eine eine Plattform für den Bereich Empowerment & Kommunikation für Menschen, inbesondere Eltern und Familien mit ihren Babys und Kleinkindern, pädagogische Fachkräfte, Kursleiter, Elterncoaches, die ihr Leben im Bereich Kommunikation und Beziehungen empowern möchten.

Das Unternehmen bietet hierfür über ihre Akademie und Verlag verschiedene aktivierende Live- und Online-Formate, wie z.B. Eltern-Kind-Kurse, Trainings, Seminare, Lizenzen, Coaching, Beratung, Consulting, YouTube-Channel, sowie inspirierende Publikationen und Bücher.

