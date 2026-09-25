Estrelleta Borda Ruppert mit dem Community Leader Award 2026 ausgezeichnet

Mit dem Community Leader Award würdigt Bayanihan Filipino Biel Persönlichkeiten in der Schweiz. Die erste Preisträgerin ist Estrelleta Borda Ruppert aus Reinach/BL.

Lyss/Basel. Estrelleta Borda Ruppert ist mit dem Community Leader Award der Bayanihan Filipino Switzerland Awards 2026 ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am 30. Mai 2026 im Rahmen der Cultural Spring Gala von Bayanihan Filipino Biel im Seeland Hotel Weisses Kreuz in Lyss statt.

Borda Ruppert gehörte zu den drei Finalisten der Kategorie. Wer die Auszeichnung erhalten würde, wurde erst während der Gala bekannt gegeben. Mit dem Community Leader Award würdigt Bayanihan Filipino Biel Persönlichkeiten philippinischer Herkunft in der Schweiz, die sich durch gesellschaftliche Führungsverantwortung und nachhaltiges Engagement für die philippinisch-schweizerische Gemeinschaft auszeichnen.

Die veröffentlichten Kriterien des Awards stellen die konkrete Wirkung dieses Engagements in den Mittelpunkt. Berücksichtigt werden unter anderem gemeinschaftliche Initiativen, Mentoring und Community Service, ethische und inklusive Führung sowie nachweisbare Ergebnisse durch Projekte, Partnerschaften und die Mobilisierung freiwilligen Engagements. Besondere Bedeutung haben zudem die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, kulturelle Aktivitäten, Jugendförderung, wohltätiges Engagement und die Förderung einer philippinisch-schweizerischen Identität.

Der Name Bayanihan verweist dabei auf einen tief in der philippinischen Kultur verankerten Gedanken. Ursprünglich ist der Begriff mit dem gemeinschaftlichen Handeln einer Dorfgemeinschaft verbunden. Heute steht Bayanihan umfassender für gegenseitige Hilfe, Solidarität und die gemeinsame Übernahme von Verantwortung für andere. Diese Vorstellung bildet zugleich den kulturellen Hintergrund einer Auszeichnung, die gesellschaftliches Engagement nicht allein an einer Funktion, sondern an seiner Wirkung für die Gemeinschaft misst.

Estrelleta Borda Ruppert engagiert sich seit vielen Jahren für soziale, humanitäre und kulturelle Anliegen in der Schweiz und auf den Philippinen. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Unterstützung benachteiligter und indigener Gemeinschaften auf den Philippinen. Ihr Engagement umfasst Bildungs- und Sozialprojekte sowie Initiativen zur Verbesserung der lokalen Infrastruktur und der Lebensbedingungen vor Ort.

Zu den jüngeren Projekten gehört die Missionskapelle St. Otmar in Umayam in der Provinz Agusan del Sur, die mit Unterstützung aus der Schweiz realisiert wurde. Das Projekt schuf zugleich eine besondere Verbindung zwischen der Ostschweiz und der lokalen Gemeinschaft auf Mindanao. Das Bistum St. Gallen stellte für die Kapelle eine Reliquie des heiligen Otmar zur Verfügung.

Die Auszeichnung in Lyss reiht sich in frühere Anerkennungen ihres humanitären Engagements ein. Borda Ruppert wurde bereits international für ihre Arbeit zugunsten benachteiligter Gemeinschaften und für Projekte zur Verbesserung der Wasserversorgung auf den Philippinen gewürdigt.

Die Bayanihan Filipino Switzerland Awards 2026 wurden im Rahmen der von Bayanihan Filipino Biel veranstalteten Cultural Spring Gala vergeben. Die Organisation wird von Präsidentin Julia Zemella geleitet. Insgesamt umfasste das Award-Programm sechs Kategorien. Die Gala verband die Preisverleihung mit einem Kulturprogramm und wohltätigem Engagement und stand unter dem Leitgedanken kultureller Wertschätzung, Auszeichnung und gemeinschaftlichen Gebens.

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