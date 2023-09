Entdecke die Welt der DIY Blumenkunst: Flowercowns u Floral Hoops gestalten zu den verschiedenen Anlässen

Erlebt den perfekten Junggesellinnenabschied in Hamburg! Unsere erfahrene Floristin zeigt Ihnen, wie sie atemberaubende Flowercrowns, Floral Hoops und DIY Blumen Ideen kreieren könnt.

Für alle, die auf der Suche nach einer außergewöhnlichen und bleibenden Erinnerung für ihre Junggesellinnenabschiede, Firmenevents, Teambuildings oder eine anstehende Babyparty sind, präsentiert die Mobile Eventfloristin Nadja Schnitzler ihre neueste Kreation: Flower Power Workshop`s zum JGA ! Unsere Workshops bieten eine einzigartige Gelegenheit, kreativ zu sein und gleichzeitig besondere Momente zu teilen“, betont Nadja Schnitzler, die sich auf die Kunst der Blumenarrangements spezialisiert hat.Unsere Workshops schaffen eine warme und gemütliche Atmosphäre, in der die Teilnehmerinnen zusammenkommen, um unvergessliche Stunden zu verbringen. Egal ob im malerischen Atelier inmitten des charmanten Eimsbüttels oder an einer Location nach Wahl – Nadja Schnitzler und ihr erfahrenes Team bringen die Welt der Blumenkunst direkt zu Ihnen. Mit einer Fülle von frischen Blumen und verführerischen Trockenblumen ausgestattet, kreieren Sie gemeinsam unter fachkundiger Anleitung wundervolle Flowercrowns, elegante Floral Hoops und andere inspirierende DIY-Blumenideen. Die Workshops sind so konzipiert, dass sie sich perfekt für jede Veranstaltung eignen. Die Teilnehmerinnen genießen nicht nur die Möglichkeit, ihre eigenen kreativen Ideen zu verwirklichen, diese Zusammenkunft verspricht eine einmalige Erfahrung, kostbare Momente auf beeindruckende Weise festzuhalten. Erfahren Sie mehr über die Flower Power Workshop`s und reservieren Sie Ihre eigene unvergessliche Kreativ Veranstaltung, indem Sie Mobile Eventfloristin Nadja Schnitzler kontaktieren „Nichts erweckt Erinnerungen so lebendig wie handgemachte Kreationen und strahlende Gesichter“.

Unsere Workshops geben den Teilnehmerinnen die Freiheit, ihre Vorstellungen in die Realität umzusetzen und gleichzeitig enge Bindungen zu knüpfen. Die Flower Power Workshops garantieren ein unvergessliches Erlebnis, das die Teilnehmerinnen noch lange begleiten wird.

Nadja Schnitzler ist eine renommierte Mobile Eventfloristin mit Leidenschaft für kreative Blumenarrangements, mit einer reichen Erfahrung in der Branche und einem Engagement für Qualität.

Sie bietet Workshops an, kreiert individuelle Blumen-Deko und Arrangements für Veranstaltungen, die sie zu einem unvergesslichen Ereignis machen und das wundervolle Potential von Blumenkunst auf einzigartige Weise hervorheben. Von Flowercrowns bis hin zu Floral Hoops – Nadja Schnitzler verwandelt besondere Anlässe in unvergessliche Erlebnisse.

