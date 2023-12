Endspurt für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2023

Noch bis zum 29. Dezember weihnachtet es in der Innenstadt

Wolfsburg, 15.12.2023 – In den letzten Wochen hat der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gelockt. Noch bis zum 29. Dezember 2022 (außer 24. und 25. Dezember) lädt der Markt mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein.

„Für viele ist ein Besuch auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Das hat sich in den letzten Wochen auch an der guten Besucherresonanz gezeigt“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Auch vor und nach den Feiertagen erwartet die Gäste weiterhin weihnachtliche Stimmung und ein vielfältiges Angebot.“

Auch in den letzten beiden Weihnachtsmarktwochen sorgen verschiedene Darbietungen und Aktionen für Unterhaltung und Weihnachtsstimmung. Am Dienstag, 19. Dezember 2023, ist um 17 Uhr #ansprechbaronline mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann auf der Weihnachtsmarktbühne zu Gast. In der Veranstaltungsreihe beantwortet Oberbürgermeister Weilmann live vor Ort und im Stream Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die vor oder während der Talk-Runde an ihn gestellt werden können. Zusammen mit seinem Gast Florian Hary, Präsident der DEHOGA Niedersachen, spricht Oberbürgermeister Weilmann dieses Mal über die Wolfsburger Gastronomie. Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, präsentiert das DJ Duo tonArt von 17 bis 21 Uhr die After-Work-Weihnachtshits. Am Freitag, 22. Dezember 2023, sorgt DJ Manny Libero von 15 bis 18.30 Uhr für Partystimmung auf dem Weihnachtsmarkt. Von 19:30 bis 22 Uhr folgt die Coverband Pretty in Pink mit rockigem Sound. Am Samstag, 23. Dezember 2023, startet das Bühnenprogramm von 14 bis 17:45 Uhr mit dem musikalischen Duo 2KlangAffäre. Von 19 bis 19:25 Uhr begeistert die wöchentlich stattfindende aYana-Feuershow neben der Weihnachtsmarktbühne. Den Tagesabschluss macht von 19:30 bis 22 Uhr die Band Hobbit Musictainment mit klassischen Weihnachtsliedern und kreativen Mash-ups.

Neben dem musikalischen Programm auf der Weihnachtsmarktbühne wird auch der VfL Wolfsburg noch einmal auf dem Weihnachtsmarkt zu Gast sein. Am Dienstag, 19. Dezember 2023, werden verschiedene Akteurinnen und Akteure des VfL Wolfsburg im Winterwald und in der Hütte „Futterkrippe“ im Einsatz sein und von 17 bis 19 Uhr Bratwurst und Co. an die Gäste verkaufen. Zusätzlich können sich kleine Besucherinnen und Besucher im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes ein letztes Mal auf das kostenlose Kinderprogramm freuen. Am Dienstag, 19. Dezember 2023, gestalten die Grizzlys Wolfsburg von 14 bis 18 Uhr einen erlebnisreichen Nachmittag für Kinder. Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, lädt der WölfiClub des VfL Wolfsburg von 14 bis 19 Uhr zu Mal- und Bastelaktionen ein. Auch die weihnachtlichen Bastelangebote und Märchenstunden der Familie Sterz werden von Donnerstag, 21. Dezember 2023, bis Samstag, 23. Dezember 2023, noch einmal angeboten. Die stimmungsvolle Lichtershow präsentiert von Antenne Niedersachsen wird von Donnerstag, 21. Dezember 2023, bis Samstag, 23. Dezember 2023, jeweils um 17 Uhr sowie 19 Uhr ebenfalls am NEULAND Haus des Weihnachtsmannes zu sehen sein. In der Ehrenamtshütte präsentieren sich bis zum 23. Dezember 2023 lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Aktionen.

Daneben laden die rund 60 Stände des Wolfsburger Weihnachtsmarktes mit ihrem abwechslungsreichen Angebot die Besucherinnen und Besucher noch bis zum 29. Dezember 2023 (außer am 24. und 25. Dezember 2023) zum Verweilen und Genießen in die Innenstadt ein. Ebenfalls bis zum offiziellen Abschluss des Marktes steht Interessierten das Wolfsburger Weihnachtsportal zur Verfügung, welches in diesem Jahr erstmalig Teil des Wolfsburger Weihnachtsmarkts ist. Über eine App wird an dem kostenlosen Augmented Reality-Foto-Spot eine weihnachtliche Inszenierung interaktiv sichtbar gemacht.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2023 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

26. und 29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 05361 89994-56

fax ..: 05361 89994-19

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de/

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: 05361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.