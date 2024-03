Einzigartige Chance für deutsche Jugendliche – Schüleraustausch mit privaten Highschools in den USA

Spaß an der Schule, viel lernen und erleben- privat geführte Highschools in den USA bieten super Ausstattung, Angebote und Betreuung. Internationale Austauschschüler können sich dafür bewerben.

Lohmar, 26. März 2024 – Der Traum vom amerikanischen Highschool-Erlebnis wird für deutsche Jugendliche denn durch ein besonderes Austauschprogramm öffnen auch private Highschools in den USA ihre Türen für internationale Schüler. International EXPERIENCE e.V. ist eine Austauschorganisation, die hier besondere Expertise besitzt und seit Jahren erfolgreich Gastschüler an passende Schulen vermittelt.

Private Highschools in den USA sind bekannt für ihre exzellente Bildung und ganzheitliche Förderung der Schüler. Finanziert werde sie nicht durch staatliche Mittel, sondern durch Schulgeld, Spenden und Sponsoren. Dies ermöglicht eine hochwertige Ausstattung und individuelle Betreuung, die den Schülern zugutekommt.

Trotz ihrer oft kirchlichen Trägerschaft sind viele dieser Highschools überraschend liberal. Sie legen Wert auf eine offene und inklusive Gemeinschaft, in der Schüler aller Glaubensrichtungen willkommen sind und gleiche Bildungschancen erhalten. Der respektvolle Umgang mit verschiedenen Weltanschauungen ist Teil des Lehrplans und bereitet die Jugendlichen auf ein Leben in einer globalisierten Welt vor.

Die Aufnahmebedingungen für internationale Schüler an Privatschulen in den USA sind klar definiert: Neben grundlegenden Sprachkenntnissen sind eine offene Persönlichkeit, Neugier und Anpassungsfähigkeit gefragt.

Die Schulen bieten kleinere Klassen, sehr engagierte Lehrer, eine weniger heterogene Elternschaft, und Unterstützung bei der Integration.

International EXPERIENCE e. V. platziert Jugendliche erfolgreich überall in den USA, um internationale Erfahrungen zu sammeln und ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, und zugleich typisch amerikanisches Highschoolleben zu erleben. Dies Auslandszeit ist eine Chance für Eltern, ihren Kindern eine Weltklassebildung und einen Einblick in eine andere Kultur zu ermöglichen.

International EXPERIENCE e. V. lädt interessierte Schüler und Eltern ein, sich über diese spannende Möglichkeit zu informieren und Teil einer lebendigen und vielfältigen Schulgemeinschaft zu werden.

Interessierte Eltern und Jugendliche werden individuell beraten, welches Programm für eine Auslandszeit passt. Auch in Onlinezooms werden viele Informationen gegeben, und man kann Returnees befragen. News und Termine hier.

Ein erster persönlicher Kontakt ist auch auf einer Bildungsmesse möglich, so z.B. in den kommenden Wochen in Leipzig, Hamburg, Stuttgart, Köln etc.

International EXPERIENCE e. V. Kurzprofil

International EXPERIENCE e. V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e. V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e. V. werden im Rahmen eines Taschengeldstipendiums an ausgewählte Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e. V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Eine enge Partnerschaft mit international EXPERIENCE USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e. V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter:innen weltweit.

