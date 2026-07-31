Ein See, drei Länder, sieben Sportarten: App bündelt Sturmwarnungen für den Bodensee

Die App Bodensee Seelotse bündelt die amtlichen Sturmwarnungen des Deutschen

Wetterdienstes, Live-Wind der Messstationen und eine Seekarte mit über 300 Häfen “ und

bewertet die Bedingungen.

Der Bodensee ist drei Länder, ein Wetter und sehr unterschiedliche Boote. Rund 60’000

Wasserfahrzeuge sind zugelassen, dazu kommen Kajaks, Stand-up-Paddler und Surfer ohne

Registrierung. Was für eine Zwölf-Meter-Yacht eine frische Brise ist, ist für ein

Stand-up-Paddel bereits ein Grund, an Land zu bleiben.

Genau hier setzt die App Bodensee Seelotse an. Sie bündelt die amtlichen Starkwind- und

Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für die Regionen West, Mitte und Ost als

Push-Nachricht, den Live-Wind samt Böen der Messstationen rund um den See, Wassertemperatur

und Pegelstand sowie eine Seekarte mit über 300 Häfen, Einstiegsstellen und

See-Tankstellen.

Der Unterschied zu allgemeinen Wetter-Apps liegt in der Bewertung. Sieben Aktivitäten

sind hinterlegt “ Segeln, Motorboot, Kajak, SUP, Windsurf, Wingfoil und Wasserski “ und

jede bringt eigene Schwellen mit. Die Bedingungs-Ampel schlägt für ein Kajak bereits bei

12 Kilometern pro Stunde um, beim Segeln erst bei 22. Wer die App öffnet, sieht damit

nicht das Wetter, sondern seine eigene Lage.

Ungewöhnlich ist die Zurückhaltung bei den Daten. Fällt eine Quelle aus, zeigt die App

„Status unbekannt“ an, statt stillschweigend Entwarnung zu geben “ ein fehlender Wert

darf nie wie eine gute Nachricht aussehen. Jeder Messwert nennt Station, Zeitpunkt und

Herkunft. Verbindlich bleiben immer die Warnleuchten am See und die Angaben der

zuständigen Behörden; die App ersetzt sie nicht.

„Eine Sicherheitsfunktion, für die man zahlen muss, ist keine Sicherheitsfunktion“, sagt

Entwickler Davide Iuorno. „Die Sturmwarnungen sind gratis und bleiben es. Bezahlt wird

für Komfort “ für die Vorausschau und die Offline-Karte.“

Warnungen, Bedingungs-Ampel und Messwerte sind dauerhaft kostenlos. Ein Jahresabo für

15 Franken ergänzt Wind- und Böenprognosen, die Radar-Vorhersage der nächsten 90 Minuten

sowie eine Offline-Seekarte des gesamten Sees mit dem Tiefenrelief der Internationalen

Gewässerschutzkommission für den Bodensee, die auch ohne Mobilfunkempfang funktioniert.

Die App verlangt kein Benutzerkonto, verwendet kein Werbe-Tracking und verarbeitet den

Standort ausschliesslich auf dem Gerät. Alle Daten stammen aus amtlichen und offenen

Quellen: Deutscher Wetterdienst, MeteoSchweiz, PEGELONLINE und WSV, BAFU, GKD Bayern,

IGKB Tiefenschärfe sowie OpenStreetMap.

Bodensee Seelotse ist für iPhone ab iOS 16.4 im App Store erhältlich, eine

Android-Fassung befindet sich kurz vor der Veröffentlichung. Alle Informationen unter

https://seelotse.popsoda.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PopSoda DC GmbH

Davide Iuorno

Schaffhauserstrasse 193

8500 Frauenfeld

Schweiz

fon ..: 0525442025

web ..: https://seelotse.popsoda.ch

email : hallo@popsoda.ch

Die App Bodensee Seelotse bündelt die amtlichen Sturmwarnungen des Deutschen

Wetterdienstes, Live-Wind der Messstationen und eine Seekarte mit über 300 Häfen “ und

bewertet die Bedingungen je nach Sportart unterschiedlich. Warnungen und Messwerte

bleiben dauerhaft kostenlos.

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Davide Iuorno

Schaffhauserstrasse 193

8500 Frauenfeld

fon ..: 0525442025

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