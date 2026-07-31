Ein See, drei Länder, sieben Sportarten: App bündelt Sturmwarnungen für den Bodensee

Die App Bodensee Seelotse bündelt die amtlichen Sturmwarnungen des Deutschen
Wetterdienstes, Live-Wind der Messstationen und eine Seekarte mit über 300 Häfen “ und
bewertet die Bedingungen.
Der Bodensee ist drei Länder, ein Wetter und sehr unterschiedliche Boote. Rund 60’000
Wasserfahrzeuge sind zugelassen, dazu kommen Kajaks, Stand-up-Paddler und Surfer ohne
Registrierung. Was für eine Zwölf-Meter-Yacht eine frische Brise ist, ist für ein
Stand-up-Paddel bereits ein Grund, an Land zu bleiben.
Genau hier setzt die App Bodensee Seelotse an. Sie bündelt die amtlichen Starkwind- und
Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für die Regionen West, Mitte und Ost als
Push-Nachricht, den Live-Wind samt Böen der Messstationen rund um den See, Wassertemperatur
und Pegelstand sowie eine Seekarte mit über 300 Häfen, Einstiegsstellen und
See-Tankstellen.
Der Unterschied zu allgemeinen Wetter-Apps liegt in der Bewertung. Sieben Aktivitäten
sind hinterlegt “ Segeln, Motorboot, Kajak, SUP, Windsurf, Wingfoil und Wasserski “ und
jede bringt eigene Schwellen mit. Die Bedingungs-Ampel schlägt für ein Kajak bereits bei
12 Kilometern pro Stunde um, beim Segeln erst bei 22. Wer die App öffnet, sieht damit
nicht das Wetter, sondern seine eigene Lage.
Ungewöhnlich ist die Zurückhaltung bei den Daten. Fällt eine Quelle aus, zeigt die App
„Status unbekannt“ an, statt stillschweigend Entwarnung zu geben “ ein fehlender Wert
darf nie wie eine gute Nachricht aussehen. Jeder Messwert nennt Station, Zeitpunkt und
Herkunft. Verbindlich bleiben immer die Warnleuchten am See und die Angaben der
zuständigen Behörden; die App ersetzt sie nicht.
„Eine Sicherheitsfunktion, für die man zahlen muss, ist keine Sicherheitsfunktion“, sagt
Entwickler Davide Iuorno. „Die Sturmwarnungen sind gratis und bleiben es. Bezahlt wird
für Komfort “ für die Vorausschau und die Offline-Karte.“
Warnungen, Bedingungs-Ampel und Messwerte sind dauerhaft kostenlos. Ein Jahresabo für
15 Franken ergänzt Wind- und Böenprognosen, die Radar-Vorhersage der nächsten 90 Minuten
sowie eine Offline-Seekarte des gesamten Sees mit dem Tiefenrelief der Internationalen
Gewässerschutzkommission für den Bodensee, die auch ohne Mobilfunkempfang funktioniert.
Die App verlangt kein Benutzerkonto, verwendet kein Werbe-Tracking und verarbeitet den
Standort ausschliesslich auf dem Gerät. Alle Daten stammen aus amtlichen und offenen
Quellen: Deutscher Wetterdienst, MeteoSchweiz, PEGELONLINE und WSV, BAFU, GKD Bayern,
IGKB Tiefenschärfe sowie OpenStreetMap.
Bodensee Seelotse ist für iPhone ab iOS 16.4 im App Store erhältlich, eine
Android-Fassung befindet sich kurz vor der Veröffentlichung. Alle Informationen unter
https://seelotse.popsoda.ch
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
PopSoda DC GmbH
Davide Iuorno
Schaffhauserstrasse 193
8500 Frauenfeld
Schweiz
fon ..: 0525442025
web ..: https://seelotse.popsoda.ch
email : hallo@popsoda.ch
Die App Bodensee Seelotse bündelt die amtlichen Sturmwarnungen des Deutschen
Wetterdienstes, Live-Wind der Messstationen und eine Seekarte mit über 300 Häfen “ und
bewertet die Bedingungen je nach Sportart unterschiedlich. Warnungen und Messwerte
bleiben dauerhaft kostenlos.
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Davide Iuorno
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fon ..: 0525442025