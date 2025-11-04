Dekalog firmy Mennica-Numizmaty

Co sprawia, ze oferta Mennica-Numizmaty jest wyjatkowa? Oto nasze zobowiazania wobec kolekcjonerów i Klientów.

1. Kolekcjonerska wartosc

Wszystkie oferowane przez nas numizmaty maja wyjatkowa wartosc kolekcjonerska i stanowia idealna baze kazdej kolekcji zarówno dla doswiadczonego, jak równiez poczatkujacego kolekcjonera. Numizmaty wykonane sa wykonane z 24-karatowego zlota najwyzszej próby 999/1000, potwierdzonej certyfikatem autentycznosci lub platerowane takim kruszcem.

2. Unikalna oferta

Numizmaty Mennica-Numizmaty to unikalne numizmaty projektowane i wykonywane wylacznie dla naszych Klientów, niedostepne nigdzie indziej. Ich liczba jest z góry okreslona i limitowana. Oferta skierowana na rynek polski to numizmaty zwiazane tematycznie i przedmiotowo z historia swiata, sztuka, geografia, historia Polski oraz religia.

Dzieki miedzynarodowym kontaktom, wieloletniemu doswiadczeniu oraz stalej obecnosci w muzeach i na aukcjach sztuki na calym swiecie Mennica-Numizmaty stale poszerza sie wachlarz przedmiotów kolekcjonerskich oraz ich róznorodnosc od monet przez medale, az po „Blekitna Mauritius“ w zlocie.

3. Gwarancja jakosci

Wszystkie oferowane przez Mennica-Numizmaty przedmioty kolekcjonerskie to najwyzsza jakosc materialów, wykonania i sztuki mincerskiej. W kazdy z etapów ich powstawania zaangazowani sa najlepsi specjalisci, projektanci, mincerzy oraz artysci, np. swiatowej slawy rzezbiarz i medalier, Frantisek Chochola, slynny twórca monety okolicznosciowej 10 DM „Goethe“ a takze pracownicy renomowanej Bawarskiej mennicy z Monachium.

4. Zloto najwyzszej próby

Do produkcji numizmatów Mennica-Numizmaty wykorzystywany jest kruszec najwyzszej próby 999/1000. Oznacza to, ze w wykorzystanym stopie znajduje sie 99,9% czystego zlota, a tylko 0,1% stanowia inne metale. Jest to takze najwyzsza próba zlota uzywana do wyrobu zlotych sztabek i monet inwestycyjnych.

5. Miedzynarodowa gwarancja

Mennica-Numizmaty jest marka szwajcarskiej firmy Eldora World AG, wchodzacej w sklad miedzynarodowej struktury Grupy GÖDE obecnej w wielu krajach: od Turcji, przez Czechy, Polske, Niemcy, Austrie, Francje po USA. Wszystkie produkty Mennica-Numizmaty maja miedzynarodowa gwarancje jakosci uznawana nie tylko w Polsce, ale i na calym swiecie.

Dzialalnosc handlowa Grupy GÖDE obejmuje sprzedaz numizmatów i artykulów kolekcjonerskich pod markami Bayerisches Münzkontor, American Mint, Mennica-Numizmaty, Windsor Mint i HMK-Gruppe oraz sprzedazy zlota i wyrobów jubilerskich pod marka DIEMER.

6. Przejrzysta oferta

Kazdy Klient moze dokonac zakupu zasobów kolekcjonerskich za posrednictwem strony internetowej Mennica-Numizmaty, zamówic z drukowanych katalogów dostarczanych pod wskazany adres lub podczas rozmowy telefonicznej z osobistym opiekunem – doradca klienta centrum sprzedazy Mennica-Numizmaty. W kazdym przypadku przekazywana jest informacja o warunkach zakupu, formie platnosci oraz cenie, dzieki czemu mozna dobrac optymalny harmonogram platnosci.

7. Gwarancja stalej ceny

Kazdy Klient dokonujacy zakupy numizmatów kolekcjonerskich oferty Mennica-Numizmaty ma gwarancje stalej, niezmiennej ceny kolekcji niezaleznie od formy zakupu – pelnej platnosci lub ratalnej. Cena jest znana i stala od dnia zlozenia zamówienia po calkowite rozliczenie platnosci.

8. Prawo do odstapienia

Kazdy Klient, konsument, ma zagwarantowane prawo do odstapienia od zlozonego zamówienia, moze zrezygnowac z zakupu i odstapic od umowy y w ciagu az 60 dni od otrzymania zamówionego produktu, bez podawania przyczyny!

9. Sprzedaz ratalna

Klienci Mennica-Numizmaty moga dokonac platnosci w tradycyjnej, jednorazowej formie lub w gwarantowanym bezpiecznym systemie ratalnym, bez zadnego oprocentowania, oplat operacyjnych czy innych kosztów. W przypadku platnosci ratalnej wartosc zamówienia jest dzielona na równe czesci, a splata nastepuje w umówionym trybie – rata po racie.

10. Wlasne obslugi Klienta

Mennica-Numizmaty realizuje obsluge Klienta przez wlasne Centrum Obslugi Klienta i wspierana instytucja Ambasadora Klienta. Pracownicy Mennicy sa do dyspozycji Klientów, numizmatyka i kolekcjonerów i sluza pomoca w obszarze realizacji zamówien, informacji technicznych, ewentualnych reklamacji czy danych dotyczacych zamówienia. Z Centrum Obslugi Klienta Mennicy Numizmaty mozna skontaktowac sie zarówno poprzez e-mail, jak i telefonicznie – w zaleznosci od preferencji Klientów.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mennica Numizmaty(TM)

Herr Presseteam Mennica Numizmaty(TM)

Leubernstrasse 6

8280 Kreuzlingen

Schweiz

fon ..: 22 211 65 99

web ..: https://www.mennica-numizmaty.pl/

email : pr@mennica-numizmaty.com

Mennica Numizmaty(TM) to miedzynarodowy dostawca monet kolekcjonerskich i okolicznosciowych z siedziba w Polsce. Sklep internetowy oferuje autentyczne wydania z calego swiata, kazde z certyfikatem, i jest skierowany do kolekcjonerów w calej Europie.

Pressekontakt:

Mennica Numizmaty(TM)

Herr Presseteam Mennica Numizmaty(TM)

Leubernstrasse 6

8280 Kreuzlingen

fon ..: 22 211 65 99

web ..: https://www.mennica-numizmaty.pl/

email : pr@mennica-numizmaty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.