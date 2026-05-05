Campingaz präsentiert den Ultimate Terrain Bollerwagen

Ob Campingurlaub, Festival, Familienausflug oder Großeinkauf: Mit dem neuen Ultimate Terrain Bollerwagen bringt Campingaz eine durchdachte Transportlösung auf den Markt.

Der faltbare Bollerwagen überzeugt mit einer Tragkraft von bis zu 180 Kilogramm sowie einem großzügigen Transportvolumen von 132 Litern. Damit lassen sich auch sperrige Ausrüstung oder zusätzliche Mitfahrer mühelos bewegen.

Entwickelt für jedes Gelände

Dank seiner extra breiten All-Terrain-Räder bietet der Ultimate Terrain Bollerwagen zuverlässige Stabilität auf unterschiedlichsten Untergründen. Dazu zählen Sand, Wiesen ebenso wie unebenes Gelände. Integrierte Bremsen sorgen zusätzlich für Sicherheit beim Be- und Entladen.

Der ergonomische, klappbare Zuggriff ermöglicht ein komfortables Handling, selbst bei voller Beladung und auf längeren Strecken. Besonders bei Familienausflügen zahlt sich das aus, wenn Kinder unterwegs eine Pause brauchen und einfach mitfahren können.

Praktisch, kompakt, durchdacht

Neben seiner robusten Stahlkonstruktion punktet der Bollerwagen mit cleveren Details. Dazu gehören:

ein sekundenschneller Faltmechanismus für platzsparenden Transport und einfache Lagerung

abnehmbare Räder für mehr Flexibilität sowie eine unkomplizierte Reinigung

seitliche Staufächer und Gummibänder, die Gepäck auch auf unebenem Gelände sicher fixieren

Zusammengefaltet misst der Wagen lediglich 80 x 38 x 24 cm und lässt sich bequem in der mitgelieferten Tragetasche verstauen.

Vielseitiger Begleiter für Alltag und Freizeit

Ob ein spontaner Badesee-Ausflug an einem heißen Sommertag, das Familien-Campingwochenende oder der Weg über den Festivalplatz: Der Ultimate Terrain Bollerwagen macht den Transport von Ausrüstung, Verpflegung und Co. spürbar entspannter. Zelte, Kühlboxen, Decken und Snacks finden ebenso Platz wie müde Kinder, die nach einem langen Tag einfach eine Pause brauchen.

Auch bei großen Events, etwa Public Viewings oder sportlichen Highlights wie der Weltmeisterschaft, wird der Bollerwagen schnell zum unverzichtbaren Helfer. Getränke, Sitzgelegenheiten und Fan-Zubehör lassen sich bequem transportieren, sodass mehr Zeit bleibt, das gemeinsame Erlebnis zu genießen.

Erhältlich bei: campingaz.de für 149,00 Euro.

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Frau Stephanie Scheible

Alt-Moabit 19

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