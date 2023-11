Buntes Programm zum Start des Wolfsburger Weihnachtsmarktes

Adventskonzert mit dem Stadtwerke Orchester, Feuershow und vieles mehr

Wolfsburg, 22.11.2023 – In wenigen Tagen öffnet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt seine Türen. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie der Schaustellerbetriebe. Vom 27. November bis zum 29. Dezember 2023 verwandelt sich die Innenstadt in ein gemütliches Winterweihnachtsdorf. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie laden in stimmungsvoller Atmosphäre zum Verweilen ein.

„Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt sorgt mit seinem bunten und vielfältigen Angebot für weihnachtliche Stimmung im Herzen der Stadt. Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Auftritte auf unserer Weihnachtsmarktbühne. Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Zum Start des Bühnenprogramms präsentiert das DJ-Duo tonArt am Donnerstag, 30. November, von 17 bis 21 Uhr die After-Work Weihnachtshits. Am Freitag, 1. Dezember, geht es von 17 bis 18:30 Uhr weiter mit stimmungsvoller Unplugged-Covermusik von R2, gefolgt von der Irish-Folk-Rock-Band The Keltics von 20 bis 22 Uhr. Am Samstag, 2. Dezember, tritt von 11 bis 13 Uhr das Stadtwerke Orchester auf. Von 16:30 bis 17:45 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher auf Susy Mondry und Dominik Lamby freuen. Anschließend begeistert die aYana-Feuershow neben der Weihnachtsmarktbühne von 19 bis 19:25 Uhr. Den Tagesausklang macht die Band Hobbit Musictainment von 19:30 bis 22 Uhr mit klassischen Weihnachtsliedern und kreativen Mash-ups.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Weihnachtsstimmung. Zusätzlich können sich kleine Besucherinnen und Besucher im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes auf ein kostenloses Kinderprogramm freuen. Jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr gestalten die Grizzlys Wolfsburg hier einen Nachmittag für Kinder. Donnerstags (außer 7. Dezember) lädt der VfL Wolfsburg von 14 bis 19 Uhr zu einem bunten Kinderprogramm ein. Von Donnerstag bis Sonntag bietet die Familie Sterz Bastelaktionen und Märchenstunden an. Als weiteres Highlight präsentiert Antenne Niedersachsen von Donnerstag bis Samstag jeweils um 17 Uhr sowie 19 Uhr eine Lichtshow am NEULAND Haus des Weihnachtsmannes.

Vom 27. November bis zum 29. Dezember 2023 (außer 24. und 25. Dezember) können die Besucherinnen und Besucher den Wolfsburger Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Atmosphäre in der Fußgängerzone genießen. Mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee zum Verweilen in die Innenstadt ein. Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt von der WMG. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2023 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

26. und 29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung.

