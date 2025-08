Brazzo Brazzone und Stringology zu Gast bei Jazz & more

Doppelter Konzertgenuss beim Wolfsburger Jazz-Festival

Wolfsburg, 05.08.2025 – Am Samstag, 9. August 2025, können sich die Besucherinnen und Besucher beim sechsten von insgesamt sieben Terminen der beliebten Konzertreihe Jazz & more, die von der Wolfsburg und Wirtschaft GmbH (WMG) organisiert wird, auf gleich zwei musikalische Acts in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Von 11 bis 14 Uhr tritt die Band Brazzo Brazzone mit anspruchsvoller und humorvoller Brass-Musik auf dem Hugo-Bork-Platz auf. Im Anschluss geht es um 16 Uhr mit dem Zusatzkonzert des aus Italien eingeflogenen Trios „Stringology“ weiter, welches vom bekannten und international tourenden Jazz-Violinisten Luca Ciarla geleitet wird. Das Konzert von Brazzo Brazzone wird von der Volksbank BRAWO und das Sonderkonzert von der Italienischen Konsularagentur präsentiert. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.

Die 2012 von Jazz-Trompeter Daniel Zeinoun gegründete Italo-Brass-Band Brazzo Brazzone aus Hannover spielt bereits zum vierten Mal bei Jazz & more und sorgt mit ihrem modernen Sound und einem vielfältigen Stilmix aus Jazz, Soul, Funk, Rock, Latin und Balkan für gute Stimmung. Ihr farbenfrohes Auftreten, zu dem auch ihre zum Markenzeichen gewordenen bunten Anzüge zählen, und die unterhaltsame Bühnenshow versprechen einen musikalischen Farbtupfer bei Jazz & more.

„Wir freuen uns riesig, auch 2025 wieder Teil der Reihe ,Jazz & more‘ in Wolfsburg zu sein! Die Stimmung wird wie immer bellissima und wir können es kaum erwarten, bekannte und neue Gesichter zu sehen“, so Daniel Zeinoun, Bandleader von Brazzo Brazzone. „Freut euch auf unsere brandneue CD mit coolen Canzoni sowie auf all unsere Klassiker. Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam feiern – ci vediamo a presto!“

Stringology ist die neueste musikalische Kreation des Violinisten und Jazzsängers Luca Ciarla. Mit Iacopo Schiavo an der akustischen Gitarre und Federico Rondolini an der Jazzgitarre präsentiert das Trio ungewöhnliche Kombinationen von Klangfarben, die für Streichinstrumente typisch sind. Mit einem Repertoire, das sich auf originale Musik mit italienischem und mediterranem Einfluss konzentriert, erweitert Stringology seinen Horizont mit überzeugenden Arrangements, die mit einem Augenzwinkern an den Gypsy-Jazz erinnern.

„Wie abwechslungsreich Jazz ist, haben uns bereits die vergangenen Konzerte von Jazz & more gezeigt. Auch mit Brazzo Brazzone und Stringology erwartet das Publikum wieder vielseitige Musik und beste Stimmung unter dem Glasdach“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Wir freuen uns besonders, alle Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem Samstag gleich zu zwei Konzerten einladen zu dürfen.“

„Die Volksbank BRAWO engagiert sich auf vielfältige Weise für die sozialen und gesellschaftlichen Belange in unserer Region. Jazz & more liegt uns dabei besonders am Herzen – das zeigt auch unsere langjährige Unterstützung dieser einzigartigen Konzertreihe. Solche Formate bereichern die Innenstadt und den innerstädtischen Handel und schaffen besondere Erlebnisse für die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger“, erläutert Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BRAWO.

„Die Italienische Konsularagentur freut sich, im Rahmen der 26. Edition des Festivals ,Jazz & more‘ die Zusammenarbeit mit der WMG fortzuführen und mit dem italienischen Jazztrio ein Sonderkonzert anzubieten“, betont Chiara Felicelli, italienische Konsularagentin in Wolfsburg.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 26. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 5. Juli bis zum 16. August 2025 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

05. Juli 2025: Saratoga Seven Jazzband

12. Juli 2025: Excelsior Jazzmen

19. Juli 2025: Traditional Old Merry Tale Jazzband

26. Juli 2025: Red Onion Jazz Company

02. August 2025: Ellingtones

09. August 2025: Brazzo Brazzone

09. August 2025: Luca Ciarla „Stringology“ (Sonderkonzert, ab 16 Uhr)

16. August 2025: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 11 bis 13 Uhr)

